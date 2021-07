Snoop Dogg vergisst beim Twitch-Stream, den Ton anzuschalten und merkt es nicht

PS5 kaufen im Juli 2021: Otto und Co. – Jetzt bei Amazon verfügbar

Gerücht: PlayStation-Event im August mit Infos zu Horizon 2, God of War 2 und mehr

Neue Spiele 2021: Games-Release für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch & PC

The Last of Us-Schauspieler tritt Serien-Cast bei und zwei alte TLOU-Bekannte