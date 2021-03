Die Sims 4: Die Hochbetten kommen! Release-Datum für das Update steht fest

Die Sims 4 wird bald mit einem größeren Update ausgestattet, das ein lange erwartetes Möbelstück ins Spiel bringt: das Hochbett. Schon seit längerem fordern die Fans das platzsparende Objekt, nun wird der Wunsch endlich wahr.

Hochbetten in Sims 4: Ein Traum wird wahr

Eigentlich dachten die Spieler*innen, dass mit der Tiny House-Erweiterung der passende Zeitpunkt gekommen ist, um die kompakten Doppelstockbetten in „Die Sims 4“zu integrieren. Um so größer war die Enttäuschung als klar wurde, dass das begehrte Möbelstück mit dem DLC nicht ins Spiel finden wird.

Doch bald erhalten das Hochbett alle, sogar ganz ohne kostenpflichtiges Pack. Und damit soll noch nicht genug sein: Die Entwickler deuten bereits weitere Inhalte an, die mit dem nächsten Update hinzugefügt werden. Auch Fehlerbehebungen sollen dabei eine wichtige Rolle spielen. Am kommenden Montag sollen weitere Infos dazu folgen.

Wann erscheint das neueste Update? Wie die Entwickler nun via Twitter bekannt gegeben haben, wird das nächste Update am 22. März 2021 veröffentlicht, also bereits in der nächsten Woche.

Sobald wir mehr über die kommenden Inhalte erfahren, lest ihr davon natürlich hier auf PlayCentral! Bis dahin bleibt die Frage: Freut ihr euch auf die Etagenbetten oder habt ihr euch sowieso schon längst einer passenden Mod bedient?