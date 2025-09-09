Silksong – So meisterst du die Flucht aus dem herausfordernden Bereich The Slab

In Silksong kann es eine echte Herausforderung sein, aus dem Gefängnisbereich namens The Slab zu entkommen. Du musst nicht nur ohne deine Ausrüstung zurechtkommen, sondern auch präzise Sprünge meistern und dich gegen mehrere Wachen behaupten. Der wahre Lohn für das Abschließen von The Slab besteht darin, mit deiner Ausrüstung wieder herauszukommen. Doch es gibt auch einen verlorenen Floh zu retten, ein Spulenfragment zu sammeln und Rosarien zu finden.

Wie du The Slab in Silksong findest

Wie gelangst du zu The Slab? Trotz der versteckten Lage kannst du The Slab in Akt 1 finden, indem du einem gepanzerten Floh mit einem Käfig im Deep Docks Bereich begegnest. Alternativ findest du einen dieser Flöhe in Greymoor, wenn du die Quest der verlorenen Flöhe weit genug vorangetrieben hast. Der gepanzerte Floh befindet sich dann auf der linken Seite der Karte, wo früher der Karawanenstandort war.

Sei vorsichtig: Wenn du diesen Gegner tötest, wird er dauerhaft verschwinden. Stattdessen solltest du zulassen, dass er dich fängt, um Zugang zu The Slab zu erhalten.

Entkomme aus The Slab

Wie startest du deine Flucht aus The Slab? Sobald du in The Slab bist, besteht deine erste Aufgabe darin, Hornets Ausrüstung zurückzuerlangen. Ohne deine Nadel oder deinen Umhang sind Kämpfe und das Erreichen von Plattformen deutlich anspruchsvoller. Beginne, indem du die Wand durchbrichst: Gehe nach links, laufe durch den Durchgang und springe an der verschlossenen Tür hoch, um ein Loch in der Wand über dir zu brechen.

Laufe nach links, passiere Fallstricke und klettere nach oben. Gehe dann unter einer Gruppe von Gegnern hindurch, bis du einen Ausgang siehst.

The Slab: Teil 1

Was musst du im ersten Teil von The Slab tun? Im ersten Abschnitt ist es wichtig, den Schlüssel der Trägheit zu finden. Draußen ist es eiskalt, also musst du dich schnell bewegen, um keinen Schaden zu erleiden. Falle hinunter, bis du eine weitere Tür siehst, die dich zurück ins Innere führt. Renne an den Gegnern vorbei, bis du eine Ebene tiefer fallen kannst.

Sprich mit Grindle an der verschlossenen Tür und gehe dann nach links in einen Raum mit einem leuchtenden Gegenstand an einer Kette. Wenn du den Gegenstand angreifst, erscheinen zwei Gegner. Besiege sie, um den Schlüssel der Trägheit zu verwenden und die Tür auf der rechten Seite des Raumes zu öffnen.

The Slab: Teil 2

Wie überlebst du den zweiten Teil? Im zweiten Abschnitt kannst du eine Karte von The Slab finden. Laufe im Raum mit der Bank nach rechts durch ein Loch in der Wand, um einen geheimen Pfad zu enthüllen, der zur Karte führt. Verlasse den Raum und falle auf die unterste Ebene. Betritt den Raum rechts und schließe das Tor mit dem Schlüssel auf.

Nahe des Ausgangs wird die Tür geschlossen und du musst mehrere Gegnerwellen überstehen. Lure sie zu den Druckplatten und lass die rotierenden Klingen die Arbeit für dich übernehmen. Sobald du sie besiegt hast, kannst du nach rechts entkommen.

The Slab: Teil 3

Was sind die letzten Schritte zur Flucht? Im letzten Abschnitt musst du deine Ausrüstung zurückbekommen. Vom Bankraum aus geh nach rechts, fall hinunter und folge dem Pfad, bis du über der Gruppe von Gegnern aus dem ersten Teil stehst. Hornet wird den ersten Gegner erledigen, sodass du nur noch einige Wellen besiegen musst. Der letzte Gegner lässt den Schlüssel des Ketzers fallen.

Rette den Floh, indem du das Tor öffnest und in den zentralen Raum zurückkehrst. Falle ganz nach unten. Im linken Raum gibt es einen Gegner und einen Floh, den du retten kannst.

Wenn du das Spulenfragment haben möchtest, überspringe es nicht. Öffne den Pfad mit deinem Schlüssel nach unten, springe schnell in die Bellway-Schnellreise und folge dem Pfad nach links, bis du hinunterfällst. Auf der rechten Seite gibt es einen Gegner und ein zerbrechliches Tor, das dich zu weiteren Gegnern und einem weiteren zerbrechlichen Tor führt.

Am Ende gibt es ein Schloss, das den Schlüssel des Apostaten erfordert, den du erst später im Spiel erhältst. Falle hinunter, bewege dich nach links und falle erneut hinunter. Die letzte Bank befindet sich in einem Raum rechts. Wenn du nach links gehst, gelangst du zur Bellway, wo du 50 Rosarien benötigst, um dein Ticket aus The Slab zu kaufen.

Deine Meinung zählt!

Hast du es geschafft, aus The Slab zu entkommen? Teile deine Erfahrungen und Tipps in den Kommentaren!