Silksong: Meistere die Silk and Soul-Quest und entdecke verborgene Geheimnisse

Hollow Knight: Silksong ist ein Metroidvania-Videospiel, das von Team Cherry entwickelt wurde. Es erschien am 4. September 2025 und ist die Fortsetzung des beliebten Spiels Hollow Knight aus dem Jahr 2017. In Silksong übernimmst du die Kontrolle über Hornet, die ehemalige Prinzessin des gefallenen Königreichs Hallownest. Deine Aufgabe ist es, die geheimnisvolle neue Welt von Pharloom zu erkunden, während du dich durch einzigartige Feinde, herausfordernde Bosse und komplexe Umgebungen kämpfst.

Die Quest Silk and Soul

Wie schließt du die Silk and Soul-Quest ab? Die Silk and Soul-Quest ist eine der vielen Nebenquests in Silksong, die dich auf eine spannende Reise schickt. Dein Hauptziel ist es, vier Seelen an verschiedenen versteckten Orten auf der Karte zu finden, um eine Falle für Großmutter Silk zu errichten. Diese Quest ist nicht allzu kompliziert, sobald du sie freigeschaltet hast. Doch das Freischalten selbst erfordert einige Vorarbeit, da du zuerst Akt 3 erreichen musst.

Um die Quest zu starten, musst du den Questgeber, den Hüter von Songclave, aufsuchen. Sobald du die Quest erhalten hast, kannst du dich auf die Suche nach den vier Seelen machen.

Die Standorte der Seelen

Wo findest du die vier benötigten Seelen? Die erste Seele, die Maiden’s Soul, erhältst du von der Chapel Maid in der Nähe von Bone Bottom. Du kannst dich an diese NPC erinnern, da sie die erste war, die du nach deinem Erwachen im Moss Grotto getroffen hast. Gehe einfach nach links von Bone Bottom über den Moos-Grotto-Schacht, um sie oberhalb der Kapelle zu finden.

Die zweite, die Hermit’s Soul, befindet sich beim Glocken-Einsiedler unter Bellhart. Gehe zum Bellhart Bellway, gehe rechts bis zum Ende in den versteckten Gang, lasse dich in den Bereich fallen und gehe nach links, um über eine Lücke zu springen und ihn zu finden.

Herausforderungen bei der Seeker Soul

Welche Herausforderung erwartet dich bei der Seeker Soul? Die Seeker’s Soul ist etwas schwieriger zu bekommen, da du den Boss Groal der Große in Bilewater besiegen musst, um Zugang zu ihr zu erhalten. Nachdem du Groal in seiner Arena besiegt hast, kannst du die Hütte hinter seiner Arena in Bilehaven betreten, um die Seeker Soul zu finden. Der Weg zu diesem Bosskampf ist bekanntlich nicht einfach, da du durch das Labyrinth von Bilehaven navigieren musst.

Der letzte Schritt: Die Snare Setter

Wie findest du die Snare Setter-Position? Die letzte benötigte Seele, der Snare Setter, befindet sich in Weavenest Alta im Moss Grove. Falls du dort noch nicht warst, findest du die Tür rechts im Bereich. Benutze das Needolin, um sie zu öffnen. Gehe hinein, fahre mit dem Aufzug nach unten, springe über den Schacht und folge dem versteckten Durchgang im Dach nach oben.

Nachdem du alle vier Seelen gesammelt hast, bringst du sie zurück zum Hüter von Songclave, um die Quest abzuschließen und die alternative Soul Snare-Quest freizuschalten, die dich in den letzten Akt des Spiels führt.

Fazit

Silksong bietet nicht nur eine packende Handlung und herausfordernde Kämpfe, sondern auch Quests wie Silk and Soul, die dich tiefer in die Welt von Pharloom eintauchen lassen. Diese Quest erfordert Geduld und Geschick, aber die Belohnungen sind jede Mühe wert.

