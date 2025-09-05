Silksong-Guide: So sammelst Du 25 Spine Cores für die Flexile Spines-Quest

Hollow Knight: Silksong, die mit Spannung erwartete Fortsetzung von Team Cherry, bietet ein neues Abenteuer voller Herausforderungen und Geheimnisse. Ein zentraler Teil des Spiels ist die Flexile Spines-Quest, die Du von der Näherin in ihrem Ballon im Far Fields-Gebiet erhältst. Um diese Quest abzuschließen, musst Du Hokers finden und Spine Cores sammeln. Ohne diese Cores bist Du im Bereich der Näherin gefangen, da sie das notwendige Item herstellt, um Dich mit den Windpfeilern aus dem Loch hinaus zu manövrieren.

Der Ort der Hokers

Wo findest Du Hokers in Silksong? Hokers sind in dem Raum direkt rechts vom Bereich mit dem Ballon der Näherin zu finden. Diese Kreaturen sind schwebende Gesichter, die in verschiedene Richtungen Stacheln abfeuern, wenn Du sie triffst. Um die 25 Spine Cores für die Flexile Spines-Quest zu sammeln, benötigst Du einen speziellen Trick: Anstatt die Hokers einfach zu besiegen, musst Du ihre Stacheln zu Deinem Vorteil nutzen.

Springe hoch und triff einen Hoker einmal, damit er seine Stacheln abfeuert. Diese Stacheln musst Du dann dort treffen, wo sie sich in den Boden oder die Wand bohren. Dadurch werden sie zu einem sammelbaren Gegenstand namens Spine Core. Wiederhole diesen Vorgang, bis der Hoker besiegt ist. Je nach Position und Richtung der Stacheln kannst Du pro Monster mehrere dieser Cores sammeln.

Effizientes Sammeln von Spine Cores

Wie sammelst Du effektiv Spine Cores? Sobald der erste Hoker besiegt ist, gehe weiter nach rechts, um den nächsten zu finden. In diesem Raum, rechts von der Näherin, gibt es einige Hokers. Sobald sie erschöpft sind, verlasse den Raum und kehre zurück, um sie wieder erscheinen zu lassen. Wiederhole diesen Vorgang, bis Du insgesamt 25 Spine Cores gesammelt hast. Diese Methode ermöglicht es Dir, effizient zu farmen, ohne zu viel Zeit zu verlieren.

Nachdem Du alle benötigten Spine Cores gesammelt hast, bringe sie zurück zur Näherin. Sie wird Dir den Drifter’s Cloak herstellen, den Du benötigst, um dich mit den Windpfeilern aus den Far Fields zu befreien. Diese Belohnung ist entscheidend für Deinen Fortschritt im Spiel und eröffnet Dir neue Gebiete und Möglichkeiten.

Abschlussgedanken zur Flexile Spines-Quest

Warum ist diese Quest so wichtig? Die Flexile Spines-Quest in Hollow Knight: Silksong ist nicht nur eine spannende Herausforderung, sondern auch ein Schlüsselmechanismus, um das Spiel weiter zu erkunden. Indem Du die Spine Cores sammelst und die Belohnung der Näherin erhältst, kannst Du neue Gebiete freischalten und die Geschichte weiter vorantreiben. Diese Quest zeigt einmal mehr, wie Team Cherry es schafft, komplexe Spielmechaniken mit einer fesselnden Erzählweise zu verbinden.

Was sind Deine Gedanken zu dieser anspruchsvollen Quest? Teile Deine Erfahrungen und Tipps gerne in den Kommentaren! Schreibe, wie Du die Hokers am besten besiegt hast und welche Strategien für Dich am besten funktioniert haben. Viel Spaß beim Spielen!