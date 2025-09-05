Silksong Geheimnis – So überlebst du die tödliche Falle in Hunter’s March!

In Hollow Knight: Silksong, erwartet dich mit Hunter’s March eine der ersten wirklich herausfordernden Albtraumregionen. Diese Gegend ist ein echter Test für deine Luft-Dash-Sprungfähigkeiten. Doch das ist nicht alles – du wirst auch auf furchteinflößende rote Ameisen-Samurais und Ninjas treffen. Am Ende wartet in der Kapelle des Biests ein äußerst zäher Boss darauf, dich in den Boden zu stampfen.

Sollte der Wilde Biestflieger dich zermalmen, musst du den gesamten anspruchsvollen Plattformabschnitt erneut bewältigen, um es erneut zu versuchen. Doch es gibt Hoffnung: Eine Bank in der Nähe des Wilden Biestfliegers in Hunter’s March kann dir helfen. Doch Vorsicht ist geboten: Diese Bank ist eine Falle. Wenn du diesen Nebenraum betrittst, setze dich nicht sofort auf die Bank. Gehe stattdessen links daran vorbei. Dort findest du eine zerbrechliche Wand, die du niederreißen kannst, um die Falle mit einem nachfolgenden Angriff zu entschärfen.

Der Weg zur Bank

Wie erreichst du die Bank sicher? Nachdem du die Falle entschärft hast, kannst du dich ausruhen und hast einen einfachen Rückweg zum Wilden Biestflieger. Lass dich fallen, dann dash nach dem ersten Vorsprung rechts. Überspringe die Falle des Ameisensamurais und dash darüber – und schon bist du auf der sicheren Seite. Vergiss nicht, den Hebel zu betätigen, um die Abkürzung zu entsperren, nachdem du das Sprungpuzzle in der Kapelle des Biests gemeistert hast.

Wie besiegst du den Wilden Biestflieger? Um den Biestwappen freizuschalten – ein Gegenstand, der all deine Angriffe verändert und dir das Ausrüsten einer anderen Werkzeugset-Option ermöglicht –, gibt es keinen wirklichen Trick. Es kommt alles auf die Grundlagen an. Warte, bis er gegen die Wand stößt, bevor du versuchst, seinen Ansturm zu bestrafen, und weiche seinen Bodenschlägen aus, die auch die zusätzlichen Feinde platt machen können. Diese Angriffe zu provozieren ist schwierig, daher lohnt es sich, defensiv zu spielen, solange es geht.

Strategien für den Kampf

Welche Taktik wählst du im Kampf? Wenn du die Wahl hast, zwischen dem Angriff seiner beschworenen Diener und dem Schlag des Wilden Biestfliegers getroffen zu werden – eine Wahl, die du oft treffen musst –, renne in den Diener und nutze dein Unverwundbarkeitsfenster, um in Sicherheit zu gelangen. Der Wilde Biestflieger trifft dich für zwei Masken, während seine Beschwörungen dich nur für eine treffen, was sie zur besseren Wahl macht.

Viel Erfolg, Abenteurer. Teile deine Erfahrungen und Strategien in den Kommentaren!