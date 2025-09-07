Silksong am 4. September 2025 veröffentlicht – Alles zu Mods und Speedrunning

Silksong, das lang erwartete Sequel zu Hollow Knight, hat seit seiner Veröffentlichung am 4. September 2025 die Gaming-Community in seinen Bann gezogen. Mit seiner herausfordernden Metroidvania-Mechanik bietet es eine packende Welt voller einzigartiger Gegner und anspruchsvoller Bosse. Doch wie bei vielen großen Veröffentlichungen gibt es auch hier zwei parallele Entwicklungen: Modding und Speedrunning.

Die Welt der Silksong-Mods

Welche Mods erleichtern dir das Spiel? Die Silksong Nexus-Plattform ist bereits reich an Mods, die das Spiel zugänglicher gestalten. Besonders beliebt ist der Mod Always Have Compass Effect von Synthlight. In Silksong musst du normalerweise auf einen wertvollen Werkzeug-Slot verzichten, um deinen Standort auf der Karte sehen zu können. Dank Synthlights Mod erhältst du diesen Effekt jedoch kostenlos. Es gibt auch einen ähnlichen Mod für das Magnetwerkzeug, der das Aufsammeln von Währung erleichtert.

Diese Mods erfordern den BepInEx Unity Plugin, um zu funktionieren. Dieser Plugin ist ein beliebtes Tool in der Gaming-Community, das es ermöglicht, Mods in Unity-basierten Spielen zu integrieren.

Speedrunning und Entdeckung

Wann startet das offizielle Speedrunning für Silksong? Während die Modding-Community bereits fleißig arbeitet, befindet sich das Speedrunning noch in der Entdeckungsphase. Die offiziellen Rekorde werden ab dem 1. Oktober 2025 auf Speedrun.com erfasst. Speedrunning, das darauf abzielt, ein Spiel in möglichst kurzer Zeit zu beenden, erfordert eine tiefgehende Kenntnis der Spielmechanik und -tricks.

Silksong bietet eine riesige Welt mit über 200 neuen Gegnern und mehr als 40 neuen Bossen, was es zu einem spannenden Kandidaten für Speedrunner macht. Die abwechslungsreichen Umgebungen und die akrobatischen Bewegungen von Hornet laden dazu ein, innovative Wege zu finden, das Spiel zu meistern.

Der Reiz der Herausforderungen

Warum bleiben einige Spieler den Originalmechaniken treu? Während viele Spieler die erleichternden Mods begrüßen, bleiben einige dem ursprünglichen Spielgefühl treu. Diese Puristen schätzen die Herausforderungen und die Spannung, die das Spiel in seiner ursprünglichen Form bietet. Mods wie die Compass- und Magnet-Tools bieten jedoch eine Art inoffiziellen Schwierigkeitsgrad-Regler, der es dir ermöglicht, das Spiel nach deinen Vorlieben anzupassen.

Die Entwickler von Team Cherry sind bekannt für ihren Einsatz, Spielelemente beizubehalten, die Spieler herausfordern. Diese Designphilosophie zeigt sich in der Rückkehr von Bossen wie den verhassten Ulzerierten Baumgeistern in anderen Spielen von FromSoftware.

Fazit und deine Meinung

Wie siehst du die Modding-Community in Silksong? Die Vielfalt an Mods zeigt, dass die Community aktiv dabei ist, das Spielerlebnis zu individualisieren und zugänglicher zu gestalten. Ob du den Originalschwierigkeiten trotzen oder dir das Abenteuer mit Mods erleichtern möchtest, bleibt ganz dir überlassen.

Was denkst du über die Mods in Silksong? Hast du bereits welche ausprobiert oder bleibst du lieber beim Original? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!