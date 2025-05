Silent Hill: The Short Message erreicht 4 Millionen Downloads im PS Store

Ein kostenloses PS5-Spiel hat die beeindruckende Marke von vier Millionen Downloads im PlayStation Store überschritten, wie eine offizielle Ankündigung seines Publishers zeigt. Im letzten Jahr wurden PlayStation-Fans auf der PS5 mit Titeln wie Astro Bot, Final Fantasy 7 Rebirth, Helldivers 2, Stellar Blade, Silent Hill 2, Black Myth: Wukong und Rise of Ronin verwöhnt. Diese Spiele waren entweder exklusiv für die Konsole oder nur auf PS5 und PC verfügbar.

Während alle diese Titel käuflich erworben werden müssen, gibt es tatsächlich ein kostenloses PS5-Exklusivspiel, das letztes Jahr veröffentlicht wurde und oft in Vergessenheit gerät. Vor der Veröffentlichung von Silent Hill 2 im Oktober des letzten Jahres brachte Konami im Januar desselben Jahres Silent Hill: The Short Message heraus. Während Silent Hill 2 von der Kritik gelobt wurde, erhielt Silent Hill: The Short Message weniger Anerkennung. Es ist jedoch kostenlos, im Gegensatz zu Silent Hill 2, das im PlayStation Store 70 Euro kostet.

Was macht Silent Hill: The Short Message so besonders?

Warum hat Silent Hill: The Short Message so viele Downloads? Trotz gemischter Kritiken hat das Spiel aufgrund seiner Zugänglichkeit und der berühmten Silent Hill-Marke eine breite Spielerschaft angezogen. Silent Hill: The Short Message hat auf der PlayStation Store eine solide Bewertung von 4 von 5 Sternen bei 38.000 Nutzerbewertungen, obwohl es auf Metacritic lediglich einen Score von 53 erreicht.

Der Erfolg zeigt, dass selbst kleinere, experimentelle Veröffentlichungen eine beachtliche Spielerzahl erreichen können. Es ist bemerkenswert, dass mehr Spieler Silent Hill: The Short Message gespielt haben als Silent Hill 2, das trotz seines kritischen Erfolgs nicht die gleiche Spieleranzahl erreicht hat.

Die Geschichte von Silent Hill: The Short Message

Worum geht es in Silent Hill: The Short Message? Laut der offiziellen Beschreibung im PlayStation Store folgt das Spiel der Protagonistin Anita, die nach Nachrichten ihrer Freundin Maya in einem bröckelnden Wohnblock landet, der für Selbstmordgerüchte bekannt ist. Dort wird ihre Realität durch bizarre, andere Weltlichkeiten erschüttert, die von einem verdrehten Monster heimgesucht werden. Mayas Botschaft ist klar: „Kann nicht gehen, bis du es findest“ – aber was ist es, das Anita wirklich sucht?

Silent Hill: The Short Message ist etwa zwei bis drei Stunden lang und bietet wenig Wiederspielwert. Dennoch spielt die Länge bei einem kostenlosen Spiel eine untergeordnete Rolle. Es ist eine Erfahrung, die dich in die unheimliche Welt von Silent Hill entführt, ohne dabei deinen Geldbeutel zu belasten.

Spielerreaktionen und Zukunftsaussichten

Wie reagieren die Spieler auf das kostenlose Angebot? Die Resonanz der Spieler ist gemischt, doch die Zahlen sprechen für sich. Vier Millionen Downloads sind ein Beweis für das Interesse und die Anziehungskraft, die Silent Hill auch heute noch besitzt. Für Konami ist das ein positives Signal, und es könnte zu weiteren kostenlosen oder experimentellen Veröffentlichungen in der Zukunft führen.

Bist du schon in die Welt von Silent Hill: The Short Message eingetaucht? Teile deine Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren unten!