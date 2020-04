Konami hat sich vor einiger Zeit erkundigt, ob die Spieler an neuen Spielen zu Silent Hill interessiert seien. Welch eine Frage, wobei das am Ende natürlich auf die Art der Spiele ankommt. Wo die Spielautomaten in Las Vegas sicherlich nicht auf das Interesse der Fans stoßen, wären vollwertige Sequels oder Reboots respektive Remakes keine Frage.

Nun steht seit geraumer Zeit das Gerücht im Raum, dass Konami bereits unterschiedliche Spiele zum Franchise in Planung und in Produktion gegeben hat. So soll uns ein Episodenspiel à la Telltale und eine Art Reboot der Serie erwarten, wie es Sony 2018 mit God of War gemacht hat.

Mangaka-Posting deutet auf Silent Hill

Nun hat der Manga-Zeichner Suehiro Maruo einige Äußerungen getätigt, die das Netz aufhorchen lassen. Der Manga-Künstler ist unter anderem für seine schaurigen Schaubilder bekannt, die einen das Blut in den Adern gefrieren lassen. Sein grotesker Stil passt durchaus zu Silent Hill, der bei ihm jedoch häufig mit erotischen Einlagen in Verbindung steht. Nun hat er zwei Bilder gepostet, die für sich sprechen.

© Instagram – Suehiro Maruo

Das erste Bild, das er innerhalb einer Instagram-Story gepostet hat, zeigt die Wörter „Silent Hills“ auf einem Grabstein, neben dem Zusatz „Einladungen für heute Nachmittag“. Doch das mysteriöse Bild lässt sich mit dem zweiten Bild besser einordnen. Hier zeigt er die Büros von Konami in Tokio, Japan. Er stattet dem Unternehmen ganz offensichtlich einen Besuch ab.

In Kombination bedeutet es also wohl nicht nur, dass er Konami vor Ort besucht hat, sondern dass sie über Silent Hill gesprochen haben könnten. Möglicherweise ist Suehiro Maruo auch schon länger in die Pläne von Konami involviert?

Wie bereits erwähnt, könnten die Verantwortlichen hinter einem potenziellen Reboot oder des Episodenspiels sicherlich Gefallen an den künstlerischen Ausarbeiten von Suehiro-san gefunden haben. Womöglich werden wir seine erotisch grotesken Gebilde auch in abgewandelter Form in Silent Hill wiederfinden.

Weiterhin ist jedoch unklar, ob Konami selbst einen weiteren Eintrag in der Reihe produziert oder sie auf Hilfe von einem externen Studio wie zum Beispiel Kojima Productions zurückgreifen, wofür es bereits Gerüchte gab.