Silent Hill f Event auf Anime Expo könnte Veröffentlichungstermin enthüllen

Die Gerüchteküche rund um das heiß erwartete Horror-Game Silent Hill f brodelt: Ein neues Event könnte endlich den lang ersehnten Veröffentlichungstermin enthüllen. Das Survival-Horror-Spiel von Konami wird der erste neue Hauptteil der Serie seit 2012 sein und sorgt bereits jetzt für große Vorfreude unter den Fans. Ein Event, das dem Spiel gewidmet ist, könnte nun die Bühne für die Bekanntgabe bieten.

Ein aufmerksamer Nutzer auf X (vormals Twitter) entdeckte, dass ein Panel zu Silent Hill f auf der Anime Expo in Los Angeles, Kalifornien, bestätigt wurde. Das Event findet am Freitag, den 4. Juli 2025, um 12:15 Uhr CET im JW Marriott Platinum Ballroom statt. Offiziell als „Konami Presents Unmasking Silent Hill f Panel“ betitelt, werden der Produzent Motoi Okamoto, der Drehbuchautor Ryukishi07 und der Komponist Akira Yamaoka Einblicke geben. Welche Details genau enthüllt werden, bleibt unklar, aber die Silent Hill-Community wurde aufgerufen, ihre Fragen an das Trio zu teilen, um sie möglicherweise in der Diskussion beantwortet zu bekommen.

Was erwartet die Fans auf der Anime Expo?

Welche Enthüllungen könnte es geben? Der Titel des Panels, „Unmasking“, deutet auf eine mögliche Enthüllung hin. Dies könnte bedeuten, dass Fans neue Details zum kommenden Survival-Horror-Titel erwarten können. Da die Anime Expo traditionell ein Event für große Ankündigungen ist, wäre dies die perfekte Bühne für Konami, um die Veröffentlichung von Silent Hill f zu enthüllen.

Silent Hill f wurde Anfang dieses Jahres mit einem neuen Trailer vorgestellt, der die Protagonistin Shimizu Hinako zeigt. Die Handlung spielt im Japan der 1960er Jahre, in der abgelegenen Stadt Ebisugaoka, die plötzlich von Nebel umhüllt wird. Laut offizieller Synopsis wird die Stadt dann zu einem Albtraum für Hinako, die sich durch verzerrte Wege kämpfen und groteske Monster bekämpfen muss.

Ein Blick auf die Entwicklung von Silent Hill f

Warum spielt Silent Hill f in Japan? Konami wollte mit Silent Hill f eine Abkehr von der bisher vorherrschenden westlichen Ausrichtung der Serie schaffen und entschied sich daher für ein Setting in Japan. Die Entwickler betonten, dass das Spiel zu 100% den japanischen Horror verkörpern soll. Dazu wurde Ryukishi07, bekannt für seine Arbeiten im Bereich Visual Novels, engagiert, um die Geschichte zu schreiben.

Der Schauplatz, die Stadt Ebisugaoka, wurde von Kanayama in der Präfektur Gifu inspiriert. Die Entwickler besuchten Kanayama, um authentische Eindrücke der 1960er Jahre zu erhalten. Akira Yamaoka, der für die Musik verantwortlich ist, bringt dabei mit seiner Komposition die Essenz des japanischen Horrors in das Spiel ein.

Wird Silent Hill f noch 2025 erscheinen?

Wie stehen die Chancen für eine Veröffentlichung in diesem Jahr? Silent Hill f wurde bereits Anfang des Jahres in Südkorea und im März in den USA bewertet, was auf eine baldige Veröffentlichung hindeuten könnte. Allerdings erhielt das Spiel in Australien eine Refused Classification, was die Verfügbarkeit in bestimmten Regionen einschränken könnte.

Wenn Silent Hill f auf den Markt kommt, wird es auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar sein. Der genaue Veröffentlichungstermin bleibt jedoch abzuwarten, bis Konami offizielle Informationen herausgibt.

Was denkst du über die bevorstehende Ankündigung? Welche Erwartungen hast du an Silent Hill f? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!