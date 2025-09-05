Sichere dir Shakras Kartenartikel – der Schlüssel zur Silksong-Welt!

Für alle, die in das neue Abenteuer von Silksong eintauchen, ist es essenziell, die Kartenartikel von Shakra so schnell wie möglich zu erwerben. Silksong, der mit Spannung erwartete Nachfolger von Hollow Knight, bietet eine herausfordernde und komplexe Welt, in der du dich ohne eine detaillierte Karte schnell verlaufen kannst. Gerade für diejenigen, die den Vorgänger nicht gespielt haben, könnte die Orientierung im Spiel zunächst recht undurchsichtig wirken.

Die Karte ist in Silksong nicht von Anfang an verfügbar. Du musst sie bei Shakra, einem NPC, den du etwa eine Stunde nach Spielbeginn im Gebiet The Marrow triffst, kaufen. Shakra bietet dir eine Reihe von Kartenartikeln an, die du nicht ignorieren solltest. Obwohl es in Metroidvanias üblich ist, dass die Karte während der Erkundung automatisch aktualisiert wird, ist dem in Silksong nicht so. Du musst nicht nur die Karten selbst erwerben, sondern auch Markierungen und nützliche Symbole, wie beispielsweise die Markierung von Rastplätzen.

Die wichtigsten Kartenartikel

Welche Artikel sollte ich zuerst kaufen? Shakra bietet zwei spezifische Karten an: eine von The Marrow, wo du dich gerade befindest, und eine von den Mosslands, deinem vorherigen Aufenthaltsort. Beide Karten kosten 50 Rosaries und sind essenziell für die Erkundung. Der nächste wichtige Gegenstand ist der Kompass, der für 70 Rosaries erhältlich ist. Dieser zeigt dir Hornets Position auf der Karte an. Ohne Kompass musst du deine Position anhand der Raumformen erraten, was oft ungenau ist.

Ein weiterer nützlicher Gegenstand ist die Feder, die es dir ermöglicht, bereits erkundete von unerforschten Gebieten auf deinen Karten zu unterscheiden. Diese kostet ebenfalls 50 Rosaries. Darüber hinaus sind die Bank-Pins für 60 Rosaries und das Muschel-Symbol für 40 Rosaries erhältlich, wobei das Muschel-Symbol optional ist.

Strategien zur Rosary-Beschaffung

Wie kann ich schnell Rosaries sammeln? Insgesamt benötigst du 320 Rosaries, um alle wichtigen Kartenartikel zu kaufen. Wenn du nicht genug Rosaries hast, kannst du im Spiel nach links und oben in einen neuen Bildschirm gehen. Dort findest du eine Vielzahl von Gegnern, die viele Rosaries gewähren, sowie eine Rosary-Perle. Ein kurzer Kampf von etwa fünf Minuten sollte ausreichen, um genügend Rosaries zu sammeln, vorausgesetzt, du hattest bereits einige gesammelt.

Falls die Gegner nicht sofort wieder erscheinen, gibt es in der Nähe einen Rastplatz, der es dir ermöglicht, sie durch Ruhen wieder erscheinen zu lassen. So kannst du effizient Rosaries farmen, um die benötigten Gegenstände zu erwerben.

Die Bedeutung der Kartenartikel

Warum sind die Kartenartikel so wichtig? Spieler, die Hollow Knight gespielt haben, wissen, wie wichtig es ist, Kartenartikel frühzeitig zu kaufen. Silksong bietet glücklicherweise schon früh im Spiel Zugang zu wichtigen Qualitätsverbesserungen wie der Feder und dem Kompass. Diese Werkzeuge sind unverzichtbar, um die komplexe Welt von Pharloom effektiv zu navigieren und dich nicht zu verlieren.

Es ist spannend zu sehen, wie Silksong einige dieser wichtigen Werkzeuge früher als sein Vorgänger zugänglich macht. Denn so sehr es Spaß macht, sich zu verlieren, ist es doch beruhigend, die richtigen Tools zu haben, um den Weg zurück zu finden. Welche Erfahrungen hast du bisher in Silksong gemacht? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!