Solasta 2 – Demo jetzt auf Steam: Taktische Kämpfe und bekannte Sprecher!

Mit Solasta 2 hat das Studio Tactical Adventures einen neuen Hoffnungsträger für Fans von Baldur’s Gate 3 und Expedition 33 vorgestellt. Der Titel wurde bei den Game Awards 2025 enthüllt und soll am 12. März 2026 in den Early Access auf Steam starten. Bereits jetzt ist eine Demo verfügbar, die erste Eindrücke vom Gameplay vermittelt.

Solasta 2 ist der Nachfolger von Solasta: Crown of the Magister, einem erfolgreichen taktischen Rollenspiel aus dem Jahr 2021. Der erste Teil kombinierte rundenbasierte Kämpfe mit Elementen der fünften Edition von Dungeons and Dragons. Auch Solasta 2 basiert auf diesen Regeln – genauer gesagt auf dem System Reference Document (SRD) von 2024 – und verspricht eine noch tiefere Umsetzung des beliebten Pen-and-Paper-Regelwerks.

Ein neues Fantasy-Abenteuer mit bekannten Gesichtern

Was macht Solasta 2 besonders für Fans von Baldur’s Gate 3 und Expedition 33? Ein Grund dafür ist die hochkarätige Besetzung: Mit Ben Starr (Final Fantasy 16, Expedition 33), Devora Wilde (Baldur’s Gate 3, Expedition 33), Amelia Tyler (Baldur’s Gate 3, Hades 2) und Ellen Thomas (Arcane) sind gleich mehrere bekannte Stimmen vertreten. Wilde etwa verkörperte in Baldur’s Gate 3 die Githyanki-Kriegerin Lae’zel, und auch hier spielt sie eine Kämpferin, die mit ihrem Glauben ringt.

Die Geschichte dreht sich um die Colwall-Geschwister, die nach dem Tod ihrer Mutter in einem uralten Konflikt gefangen werden. Themen wie Glaube, Verlust und Loyalität stehen im Mittelpunkt. Laut offizieller Beschreibung wird es darum gehen, „Loyalitäten, die durch Trauer auf die Probe gestellt werden, und einen Glauben, der durch Dunkelheit geprüft wird“ zu erleben. Schauplatz ist Neokos – ein bislang unerforschtes Gebiet, das erstmals in Solasta: Crown of the Magister erwähnt wurde.

Gameplay: Taktisch, rundenbasiert und mit neuen Systemen

Wie unterscheidet sich das Kampfsystem von Baldur’s Gate 3? Während Baldur’s Gate 3 ein eher fließendes, cineastisches Kampfsystem nutzt, bleibt Solasta 2 seinen taktischen Wurzeln treu. Das Spiel bietet klassische, grid-basierte rundenbasierte Kämpfe, ganz im Stil des Vorgängers. Der Unterschied liegt in der Struktur: Wo Baldur’s Gate 3 auch auf Erkundung und Rollenspiel setzt, bringt Solasta 2 eine stärkere Betonung auf strategische Gefechte mit klaren Regeln und Positionierung.

Zusätzlich führt Solasta 2 eine hex-basierte Weltkarte ein, die es ermöglicht, die Spielwelt frei zu erkunden. Unterwegs treffen die Colwall-Geschwister auf zufällige narrative Ereignisse, die die Geschichte dynamisch beeinflussen. Diese Kombination aus offenem Storytelling und taktischer Tiefe könnte besonders Fans von klassischen CRPGs ansprechen.

Einsteigerfreundlich trotz Vorgeschichte

Muss man den ersten Teil gespielt haben? Nein – laut Entwicklern ist die Handlung von Solasta 2 eigenständig. Neueinsteiger sollen sich problemlos zurechtfinden, während Veteranen des ersten Teils dennoch viele Anspielungen und vertraute Elemente entdecken werden. Für beide Gruppen gibt es also genügend Gründe, das Spiel auszuprobieren.

Der Vorgänger Solasta: Crown of the Magister wurde 2021 veröffentlicht und erhielt insgesamt positive Rückmeldungen. Gelobt wurden vor allem das Kampfsystem und die Nähe zum Dungeons and Dragons-Regelwerk. Nach mehreren DLCs – darunter „Primal Calling“, „Lost Valley“ und „Palace of Ice“ – entwickelte sich das Spiel zu einem der umfangreichsten Taktik-RPGs seiner Art. Der Nachfolger will diese Stärke nun ausbauen.

Ausblick: Ein heißer Kandidat für Genre-Fans

Warum solltest du Solasta 2 im Auge behalten? Wer Baldur’s Gate 3 wegen seiner taktischen Tiefe, den komplexen Charakteren und der düsteren Fantasy-Welt liebt, dürfte mit Solasta 2 genau richtig liegen. Der neue Teil bringt ein verbessertes Kampfsystem, eine emotionale Geschichte und eine hochkarätige Sprecherbesetzung mit – und das alles in einer eigenständigen Welt, die sowohl Neulinge als auch alte Fans willkommen heißt.

Wenn du neugierig bist, kannst du die Demo bereits jetzt auf Steam ausprobieren. Die Vollversion soll zunächst im Early Access erscheinen, wodurch Feedback aus der Community direkt in die Weiterentwicklung einfließen kann.

Wie findest du den ersten Eindruck von Solasta 2? Spricht dich das neue Fantasy-Abenteuer an? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!