Shroud setzt auf ARC Raiders – Vernachlässigt GOTY Multiplayer-Spiele?

Der bekannte Streamer Shroud hat die Gaming-Community kürzlich dazu aufgerufen, für ARC Raiders als „Game of the Year“ (GOTY) zu stimmen, statt für das hochgelobte Clair Obscur: Expedition 33. In einem leidenschaftlichen Appell während eines seiner Livestreams argumentiert Shroud, dass die Game Awards tendenziell Einzelerfahrungen bevorzugen und dass die Multiplayer-Community oft übersehen wird.

Was ist ARC Raiders?

Was macht ARC Raiders besonders? ARC Raiders ist ein Third-Person-Shooter, entwickelt von Embark Studios, der im Oktober 2025 veröffentlicht wurde. Das Spiel spielt in einer post-apokalyptischen Welt, in der Spieler als sogenannte „Raiders“ Ressourcen auf der Erdoberfläche sammeln, während sie gegen feindliche Roboter kämpfen. Das Spiel bietet sowohl PvP als auch PvE-Elemente, wobei Spieler alleine oder in Teams agieren können.

ARC Raiders hat seit seiner Veröffentlichung positive Kritiken erhalten und erreichte am ersten Tag 250.000 gleichzeitige Spieler. Mit seinem innovativen Gameplay und der spannenden Story hat es sich schnell eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Clair Obscur: Expedition 33 im Rampenlicht

Warum ist Clair Obscur so erfolgreich? Clair Obscur: Expedition 33, entwickelt von Sandfall Interactive, ist ein Rollenspiel, das in einer dunklen Belle Époque-Welt spielt. Die Spieler steuern eine Gruppe von Charakteren, die versuchen, die mysteriöse Paintress zu besiegen, die das jährliche Gommage verursacht. Dieses Spiel kombiniert rundenbasierte Kämpfe mit Echtzeitelementen und hat Kritiker und Spieler gleichermaßen begeistert.

Seit seiner Veröffentlichung im April 2025 hat Clair Obscur über 5 Millionen Einheiten verkauft und gilt als einer der Favoriten für den „Game of the Year“-Titel. Trotz seiner Komplexität und der anspruchsvollen Mechaniken hat das Spiel eine breite Masse erreicht und wird von vielen als revolutionär im Genre angesehen.

Shrouds Einfluss auf die Gaming-Community

Warum ruft Shroud zu ARC Raiders auf? Shroud, mit über 11 Millionen Followern auf Twitch, hat eine enorme Reichweite und Einfluss in der Gaming-Szene. Er argumentiert, dass Multiplayer-Spiele in der GOTY-Diskussion oft benachteiligt werden und ruft seine Fans auf, für ARC Raiders zu stimmen, um den Fokus auf Multiplayer-Erfahrungen zu lenken.

Shrouds Appell kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Game Awards noch keine endgültigen Nominierungen bekannt gegeben haben, aber viele erwarten, dass Clair Obscur: Expedition 33 zu den Favoriten gehört. Shroud glaubt, dass ARC Raiders eine besondere Anerkennung verdient, da es ein herausragendes Beispiel für das Potenzial von Multiplayer-Spielen ist.

Die Zukunft der Game Awards

Wie wird sich die Diskussion um GOTY entwickeln? Die bevorstehenden Game Awards versprechen, ein spannendes Rennen zwischen verschiedenen Genres und Spielstilen zu werden. Neben Clair Obscur und ARC Raiders sind Titel wie Hollow Knight: Silksong und Hades 2 ebenfalls im Gespräch für den prestigeträchtigen Preis.

Diese Debatte wirft ein Licht auf die Vielfalt der Gaming-Landschaft und zeigt, dass sowohl Einzel- als auch Mehrspielererfahrungen ihre eigenen Stärken und Fangemeinden haben. Die Entscheidung, welches Spiel letztlich als „Game of the Year“ ausgezeichnet wird, könnte die Richtung zukünftiger Spieleentwicklungen beeinflussen.

Was denkst du über Shrouds Aufruf und die anstehenden Game Awards? Teile deine Meinung in den Kommentaren!