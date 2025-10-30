SHiFT-Codes für Borderlands 4 bis Oktober 2025 – Sichere dir goldene Schlüssel!

Die Zeit läuft ab für dich als Borderlands 4 Enthusiasten, denn bis zum 31. Oktober 2025 hast du die Möglichkeit, drei brandneue SHiFT-Codes zu nutzen. Diese Codes wurden kürzlich von Randy Pitchford, dem Chef von Gearbox, über seinen offiziellen X-Account veröffentlicht. Jeder dieser Codes gewährt dir einen Goldenen Schlüssel, den du in einer der großen Hubs von Borderlands 4 verwenden kannst, um eine Goldene Truhe zu öffnen.

Was bringen Goldene Schlüssel in Borderlands 4?

Warum sind Goldene Schlüssel so begehrt? In Borderlands 4 bieten Goldene Schlüssel dir die Chance, an begehrte Legendäre Ausrüstung zu gelangen. Jedes Mal, wenn du eine Goldene Truhe öffnest, erhältst du acht Ausrüstungsgegenstände, die von Episch bis Legendär reichen können. Das macht die Goldenen Schlüssel zu einer wertvollen Ressource im Spiel, die du nicht verpassen solltest.

Wie kannst du die neuen SHiFT-Codes einlösen? Die drei neuen SHiFT-Codes lauten J9RTT-KWCK3-CFBB5-BTBT3-FKRB6, BHRB3-XCWCJ-WFJTK-JTJJT-FCWF9 und BHRB3-XCWCJ-WFJTK-JTJJT-FCWF9. Du kannst diese Codes entweder über die SHiFT-Website einlösen, indem du dich mit einem verknüpften Konto anmeldest, oder direkt im Spiel über den SHiFT-Tab im Hauptmenü.

Weitere aktuelle SHiFT-Codes

Welche anderen SHiFT-Codes sind derzeit aktiv? Neben den neuen Codes gibt es noch mehrere weitere aktive SHiFT-Codes, die du nutzen kannst. Hier ist eine Liste der derzeit gültigen Codes:

T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9 – 1 Goldener Schlüssel

THR3J-XTKC3-WFBTW-3TT3T-W6B5R – 1 Goldener Schlüssel

3H6BB-ZBKCJ-CFJT5-TBJJT-BFJHB – 1 Goldener Schlüssel

J9FBT-B55KT-56TJW-3TT3B-JZBSW – 1 Goldener Schlüssel

JS63J-JSCWJ-CFTBW-3TJ3J-WJS5R – Break Free Pack

JZ6BJ-SBR5J-WF3BK-BT3BB-TX9HB – Amons Kultklassiker-Skin

TZXT3-XJXCB-CXBJW-BTTJT-9SK6B – Rafas Spar-Skin

J96JT-BCXKT-C6JJ5-JTJBB-BZTXJ – Harlowes Maliwannabee-Skin

BZ6JJ-CB6CT-WXJJW-3TT3B-56FZ5 – Vexs Massenmarkt-Anziehungskraft-Skin

3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ – Kürbis Rüstet Euch und Hex Appeal Skin

Zukünftige Inhalte für Borderlands 4

Was erwartet dich in Borderlands 4 in naher Zukunft? Gearbox hat für Borderlands 4 noch viele Inhalte auf Lager. Am 20. November 2025 wird das How Rush Saved Mercenary Day Bounty Pack veröffentlicht. Dies ist das erste große Content-Update seit der Veröffentlichung des Spiels und wird mit Spannung erwartet. Folge den offiziellen Kanälen, um die neuesten SHiFT-Codes und Updates nicht zu verpassen.

Was denkst du über die neuen SHiFT-Codes und die kommenden Updates für Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!