Sephiroths geheimnisvolle Eltern enthüllt – mehr als nur Jenova und Lucrecia

Final Fantasy 7 ist bekannt für seinen ikonischen Antagonisten, Sephiroth. Ein Charakter, der nicht nur als Bedrohung für Cloud und seine Gefährten gilt, sondern auch eine tragische Figur darstellt. Die komplexe Darstellung von Sephiroth lässt ihn als einen vielschichtigen Charakter erscheinen, dessen Beweggründe trotz seiner fragwürdigen und mörderischen Taten nachvollziehbar sind. Aufgrund von Übersetzungsfehlern und grafischen Einschränkungen im Originalspiel ist es jedoch leicht, wichtige Informationen über Sephiroth zu übersehen.

Verborgene Details über Sephiroth

Was wissen viele Fans nicht über Sephiroth? Einige der faszinierendsten Details über Sephiroth sind in Nebeninhalten versteckt oder wurden aufgrund der Limitierungen des Originals nicht deutlich. Mit der unvollständigen Remake-Trilogie von Final Fantasy 7 ist es unklar, wie sich bestimmte Informationen ändern könnten. Doch die bisherigen Teile der Remakes lassen erahnen, dass sowohl Sephiroth als auch Aerith Kenntnis über die Ereignisse des Originals haben.

Cloud hat Sephiroth in Nibelheim schwer verletzt, eine Tatsache, die im Originalspiel aufgrund fehlender Bluteffekte nicht deutlich wird. Trotz dieser Verletzung gelingt es Sephiroth, durch die Aufnahme von Jenovas Kopf und einer großen Menge Mako, im nördlichen Krater zu überleben.

Die wahre Herkunft von Sephiroth

Wer sind Sephiroths Eltern wirklich? Auch wenn Sephiroth Jenova als seine Mutter bezeichnet, ist seine wahre Herkunft komplizierter. Die detailliertesten Informationen über seine Geburt stammen aus Dirge of Cerberus. Seine biologischen Eltern sind Lucrecia und Hojo. Beide injizierten Sephiroth und Lucrecia Jenova-Zellen, in der Hoffnung, die Cetra-Rasse wiederzubeleben.

Sephiroth begegnet man physisch erst im nördlichen Krater. Bis dahin verfolgt man eigentlich Jenova, die sich als Sephiroth tarnt. Diese Tatsache wird von Cloud im Originalspiel angedeutet, wird jedoch leicht übersehen.

Verwirrende Übersetzungen und Konzepte

Gibt es Übersetzungsprobleme bei Sephiroths Namen? Der Name „Safer Sephiroth“ könnte ein Übersetzungsfehler sein. Wahrscheinlichere Übersetzungen wären „Seraph“ oder „Sepher“. Diese Begriffe passen besser zur Natur dieser Form, da sie sich auf religiöse oder mystische Konzepte beziehen.

Eine frühe Konzeptidee sah Sephiroth als Aeriths ehemaligen Liebhaber vor. Diese Idee wurde jedoch verworfen, und Zack wurde stattdessen Aeriths erste Liebe. Ein weiteres verworfenes Konzept war, Sephiroth und Aerith als Geschwister darzustellen. Auch diese Idee wurde nicht umgesetzt, da Sephiroth keine Verbindung zu den Cetra hat.

Sephiroths ungebrochener Wille

Wie oft überlebt Sephiroth den Tod? Sephiroth trotzt dem Tod durch reinen Willen gleich zweimal. Zuerst in Nibelheim nach der tödlichen Verwundung durch Cloud und später in der Lebensströmung durch seinen Hass auf Cloud. Diese Informationen werden in Final Fantasy 7: On the Way to a Smile und Advent Children vertieft.

Ein interessanter Fakt für Speedrunner ist, dass die Gesundheit von Safer Sephiroth von vorherigen Spieleraktionen abhängt. Charakterlevel und bestimmte Kampftechniken beeinflussen seine Lebenspunkte, die zwischen 55.100 und 400.000 HP variieren können.

Symbolik und Kontrolle

Wie symbolisiert Sephiroths Design religiöse Themen? Sephiroths Design enthält viele Anspielungen auf religiöse Themen, insbesondere auf Lucifer. Vor dem Vorfall in Nibelheim war er Shinras Vorzeigeheld, und sein Fall in den Wahnsinn spiegelt Lucifers Absturz wider. Sephiroths Flügel sind oft schwarz oder rot, ähnlich den Flügeln gefallener Engel.

Es gibt Theorien, dass Jenova der eigentliche Bösewicht ist, der Sephiroth kontrolliert. Tatsächlich ist es jedoch umgekehrt. Sephiroth behält seine Ziele bei und nutzt Jenovas Teile, um seine Pläne zu verfolgen. Dies wird auch in Advent Children deutlich, wo Sephiroths Überreste glauben, Jenova zu dienen, aber tatsächlich von Sephiroth benutzt werden.

Was hältst du von Sephiroths komplexer Geschichte? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!