Sechs PS Plus-Spiele verlassen im Oktober 2025 – Neue Titel angekündigt!

PlayStation Plus-Abonnenten müssen sich darauf einstellen, dass im Oktober 2025 zwei weitere Spiele die Plattform verlassen werden. Zu den Titeln, die diesen Monat entfernt werden, gehören zwei Spiele aus der Dark Pictures Anthology: House of Ashes und The Devil in Me. Diese Spiele, die von Supermassive Games entwickelt wurden, verlassen den Service, nachdem bereits andere Spiele wie Battlefield 1 und Ghostbusters: Spirits Unleashed angekündigt wurden, die den Dienst ebenfalls in diesem Monat verlassen werden.

Die betroffenen Spiele und ihre Hintergründe

Welche Spiele verlassen den PS Plus Service im Oktober 2025? Neben den bereits erwähnten Titeln House of Ashes und The Devil in Me sind auch Battlefield 1, Ghostbusters: Spirits Unleashed, Tour de France 2023 und das PSVR2-Spiel The Last Clockwinder betroffen. Somit steigt die Gesamtzahl der Spiele, die im Oktober 2025 den Dienst verlassen, auf sechs.

Die Dark Pictures Anthology ist eine Serie von interaktiven Drama- und Survival-Horror-Videospielen, die von Supermassive Games entwickelt wird. Die Serie umfasst bisher vier Spiele, wobei House of Ashes und The Devil in Me als dritte und vierte Teile der Serie veröffentlicht wurden. Die Spiele bieten eine spannende Mischung aus Horror und Entscheidungen, die über das Überleben der Charaktere bestimmen.

Neue Titel und Highlights im Oktober

Welche neuen Spiele werden im Oktober 2025 für PS Plus-Abonnenten verfügbar sein? Trotz der Abgänge ist der Oktober ein aufregender Monat für PlayStation Plus-Abonnenten, da drei große neue Spiele hinzugefügt werden. Alan Wake 2 für PS5, Goat Simulator 3 für PS4 und PS5 sowie Cocoon für PS4 und PS5 werden ab dem 7. Oktober 2025 verfügbar sein. Diese Spiele können von Abonnenten kostenlos heruntergeladen und behalten werden, solange sie vor der nächsten Aktualisierung im November 2025 beansprucht werden.

Zusätzlich dazu hat PlayStation The Last of Us Part 2 für PS4 und die Remastered-Version für PS5 zu PS Plus Extra hinzugefügt. Diese Ankündigung erfolgte während des letzten State of Play am 24. September 2025 und steht nun für Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium zum Download bereit.

Fokus auf die Dark Pictures Anthology

Was macht die Dark Pictures Anthology so besonders? Die Dark Pictures Anthology ist bekannt für ihre fesselnde Story und die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, die den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen. Jeder Teil der Serie ist von einem anderen Horrorgenre inspiriert und bietet eine einzigartige Spielerfahrung. Die Serie wird mit dem kommenden Titel Directive 8020 fortgesetzt, der Anfang 2026 erscheinen soll.

Für viele Fans kommt der Zeitpunkt der Entfernung unpassend, da sie sich auf den Release des neuen Spiels vorbereiten möchten. Dennoch bleibt die Dark Pictures Anthology ein Highlight für Horror-Enthusiasten, die auf der Suche nach spannenden und interaktiven Geschichten sind.

Was hältst du von den Änderungen bei PS Plus diesen Monat? Lass es uns in den Kommentaren wissen!