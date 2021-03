Bandai Namco hat den Releasetermin des Anime-Rollenspiel Scarlet Nexus bekannt gegeben Am 25. Juni stürzt ihr auch auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S sowie auf dem PC in das Abenteuer.

Scarlet Nexus lässt euch gegen Gehirne fressende Mutanten kämpfen

„Scarlet Nexus“ versetzt euch in eine weit entfernte Zukunft. Die Menschen besitzt inzwischen übersinnliche Kräfte, müssen sich aber auch gegen Mutanten wehren, die einen Heißhunger auf Gehirne haben. In der Rolle von Yuito Sumeragi oder Kasane Randall macht ihr euch als neue Rekruten der AAS (Anderen-Abwehrstreitkraft) auf, die Menschheit vor dieser Bedrohung zu schützen.

Dazu setzt ihr psychokinetische Kräfte ein, mit welcher ihr die Welt um euch herum manipuliert. Ihr könnt Autos als Abwehrschilde einsetzen oder euch auch über eure geistigen Kräfte mit anderen Teammitgliedern des AAS verbinden, um mehr Schaden anzurichten.

Während des Abenteuers erkundet ihr nicht nur eine interessante Science-Ficition-Welt in Anime-Grafik, ihr müsst zudem hinter das Geheimnis der Mutanten, der Anderen, kommen.

„Scarlet Nexus“ legt großen Wert auf das Erzählen einer Geschichte, die voller überraschender Wendungen steckt und mit interessanten Charakteren aufwartet. Die Story stammt dabei aus der Feder des Teams hinter dem bekannten Anime-Rollenspiel Tales of Vesperia.

Der neue Trailer zum Action-Rollenspiel bietet euch einen Einblick in das Spiel, dessen Grafik, die Kämpfe und auch die Story. Bestellt ihr vor, dann habt ihr die Wahl zwischen einer Standard-, Deluxe- und Guardian-Edition mit Vorbestellerbonus.

Die digitale Deluxe Edition enthält neben dem Spiel noch ein digitales Artbook, den Soundtrack, ein Kampfanzug-Set -Rot-, den Anpassungsgegenstand „The Other“ und ein SAS Plug-in.

Die Guardians-Edition, die ihr exklusiv im BNEE E-commerce Store bekommt, bietet euch neben dem Spiel drei Kunstdrucke, ein Art Book (Hardcover), einen AAS-Sticker, ein Steelbook und alle digitalen Gegenstände der Deluxe Edition.

Bei dem Vorbesteller-Bonus handelt es sich um ein Kampfanzug-Set -Audio-, den Anpassungsgegenstand „Dream Catcher“, das Item „Face Vision Seal“ and das Attachment Set „Baki“.