Schweden mit Sarazar: Die neue Reisedoku mit WDR Reisen führt in den hohen Norden

Valentin „Sarazar“ Rahmel reist seit einigen Monaten in Begleitung von Benni und Max durch Europa. In Zusammenarbeit mit dem WDR sind hierbei bereits zwei Reisedokus auf dem WDR Reisen-Kanal auf YouTube erschienen, die uns wunderschöne Eindrücke von Griechenland und Portugal ermöglicht haben.

Nun folgt die dritte Doku, die das Dreiergespann in den hohen Norden verschlagen hat, um das volle Schwedenprogramm zu erleben.

Sarazar in Schweden: Stockholm, Schlittenhunde und Polarlichter

Um den Schweden-Trip mit etwas Kultur einzuleiten, beginnen Sarazar, Benni und Max ihre Reise in der Hauptstadt Stockholm und machen sich in den dortigen Museen mit der Geschichte des Landes vertraut. Es folgt ein Angelausflug in Sundsvall und ein Wandertrip im Nationalpark Skuleskogen.

Garniert wird das Ganze mit einer Schlittenhund-Fahrt, einer Nacht im Eishotel und dem magischen Blick auf die leuchtenden Polarlichter. Doch Bilder sprechen mehr als tausend Worte, schaut euch die knapp 30-minütige Reisedoku deshalb einfach selbst an:

Wollt ihr mehr Infos und Bilder zur Schwedenreise erhalten? Schaut einfach auf dem Instagram-Account oder der Website von WDR Reisen vorbei und freut euch schon auf die Fortsetzung der Dokureihe.