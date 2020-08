Netflix: Doku über Gaming-Industrie ist da, High Score

Wenn ihr euch heute nach dem Feierabend aufs Sofa ins heimische Wohnzimmer begebt, euch für Videospiele interessiert und nicht wisst, was ihr im VoD-Abendprogramm ansehen möchtet, könnte die neue Dokuserie High Score etwas für euch sein.

Netflix präsentiert eine neue Dokumentationsreihe, die sich voll und ganz um die Gaming-Industrie dreht. Sie ist ab sofort auf dem VoD-Streaminganbieter verfügbar und kann gestreamt werden.

Netflix: Der Streaming-Anbieter stürmt den Videospielmarkt

Was ist die Dokumentation High Score?

Die Dokureihe ist sehr umfangreich und bringt insgesamt sechs Episoden mit 4,5 Stunden ins Programm. Die Doku befasst sich mit wichtigen Ereignissen ab den 70er-Jahren, macht einen Abstecher in die wichtigen 90er-Jahre und erzählt dabei nicht nur die Geschichten der einzelnen Videospiele. Alles dreht sich um die Menschen dahinter, die häufig im Schatten der Spiele und deren Errungenschaften standen.

Das Ergebnis ist ein Crashkurs in die goldene Zeit des Gamings, der so einige spannende Interviews bereithält. Es tritt unter anderem John Romero, DOOM-Designer, auf. Doch die Reihe behandelt so gut wie alles. Von Pac-Man über Final Fantasy, Street Fighter 2, Sonic bis hin zu Madden NFL und vieles mehr.

Netflix im September 2020: Alle neuen Serien und Filme im Überblick

Wissenswert: Der Sprecher der Dokumentation ist übrigens niemand Geringerer als Charles Martinet, Synchronsprecher von Mario. William Acks, France Costrel und Sam LaCroix haben die Reihe produziert. Falls ihr Dark Net auf Netflix gesehen habt, dann wisst ihr, welche Qualität euch in etwa erwartet.

Hier gelangt ihr zum Teaser-Trailer auf dem YouTube-Kanal von Netflix. Mehr zum Thema Netflix erfahrt ihr auf unserer Themenseite.