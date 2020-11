Sarazar in Griechenland: Reisedoku in Kooperation mit WDR Reisen veröffentlicht

Der YouTuber, Gamer und DJ Valentin „Sarazar“ Rahmel hat in den letzten Monaten an einer Reisedoku gearbeitet, die in Kooperation mit WDR Reisen entstanden ist. Am heutigen Sonntag, den 1. November 2020 erscheint die erste Folge der Travel-Doku bei WDR Reisen, mit einem Abenteuer aus Griechenland.

Griechenland mit Sarazar – Von Athen bis zum Olymp

Unterwegs ist Sarazar mit seinen beiden Begleitern Benni und Max. In der ersten Folge besuchen die drei Athen, den Kanal von Korinth und wagen sogar einen Bungee-Sprung. Der Höhepunkt der Reise ist aber die Besteigung des Olymp, der mit 2917 Metern der höchste Berg Griechenlands ist.

Wenn ihr euch also für Griechenland interessiert und Sarazar durch dieses wunderschöne Land begleiten möchtet, dann schaut unbedingt einmal rein. Anschließend empfehlen wir euch außerdem Ubisofts Open-World-Titel Assassin’s Creed Odyssey, bei dem Griechenland und eine alternative Version des Peloponnesischen Krieges das Grundgerüst bilden.

Weitere Infos und Bilder zu der Reise findet ihr auf dem Instagram-Account von WDR Reisen.

Auf Twitter hat Sarazar angekündigt, dass die nächste Episode der Reisedoku bereits abgedreht ist, in der die drei Entdecker durch Portugal reisen. Derzeit entsteht außerdem die dritte Folge, die es nach Schweden entführen wird. Alle Episoden der neuen Dokuserie erscheinen bei WDR Reisen, auf YouTube und danach im TV.