Stream Me Up: Charity-Livestream von Sarazar & Rewinside am 3. Advent

Neben bekannten Charity-Livestreams wie Loot für die Welt und Friendly Fire laden Sarazar & Rewinside am 3. Advent zu der ersten Ausgabe des neuen Streaming-Formats Stream Me Up ein. Im Mittelpunkt des Events stehen Challenges, die von den verschiedenen Teilnehmen bestritten werden müssen. Für nicht bestandene Herausforderungen winken entsprechende Bestraffungen. Versprochen werden „lustige Spiele, fiese Bestrafungen und süße Versuchungen“.

Das Ziel von Stream Me Up besteht aber daraus Spenden für die Organisationen Aktion Deutschland Hilft und Cosmic Companions zu sammeln. Alle während des Livestreams gesammelten Einnahmen werden gleichermaßen auf die beiden Hilfsorganisationen aufgeteilt.

Am 13.12.2020 ab 19:00 wird es eine coole Weihnachts Charity Show von uns live aus dem @bootshaus_club geben. Dabei sind einige lustige Gesellen, wie zB der gute @rewinside oder @GewitterImKopfy und viele mehr. Wird super und bei Twitch gestreamt. Weitere Infos folgen noch.🎄 — Sarazar (@Sarazarlp) November 29, 2020

Das sind die Hilfsorganisationen

Cosmic Companions unterstützt weltweit gemeinnützige Vereine und Herzensprojekte. Dabei handelt es sich um die erste von digitalen Künstlern gegründete Hilfsorganisation, mit dem Anspruch die Vorteile des digitalen Zeitalters zu nutzen, um effektive und gezielte Unterstützung zugunsten von zuvor sorgfältig ausgewählten und persönlich geprüften Hilfsprojekten zu leisten.

Bei Aktion Deutschland Hilft handelt es sich um ein Bündnis von 23 deutsche Hilfsorganisationen. Gemeinsam wird Menschen geholfen, die durch große Katastrophen alles verloren haben.

Wann findet Stream Me Up statt?

Die erste Ausgabe des neuen Streaming-Formats findet am Sonntag, den 13. Dezember 2020 (3. Advent) ab 19 Uhr statt.

Wann: 13. Dezember 2020, ab 19 Uhr

Wo kann ich Stream Me Up schauen?

Die erste Ausgabe wird aus dem Bootshaus in Köln gestreamt und wird auf den Twitch- sowie YouTube-Kanälen von Rewinside, Sarazar, Gewitter im Kopf und Trymacs live gestreamt.

Gäste bei Stream Me Up

Welche Gäste werden bei Stream Me Up dabei sein? Neben den zwei Initiatoren Valentin „Sarazar“ Rahmel und Sebastian „Rewinside“ Meyer sowie Jan Zimmermann und Tim Lehmann von dem YouTube-Kanal Gewitter im Kopf, können sich Zuschauer außerdem auf weitere Gäste wie unter anderem Joyce Ill, Papaplatte und Pietro Lombardi freuen.