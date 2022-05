Mit der Anime-Serie Sailor Moon Crystal feierte vor mittlerweile sieben Jahren ein absoluter Kulttitel sein Comeback. Fortgeführt wurde die Geschichte anschließend mit zwei Kinofilmen, deren Ausstrahlungsrechte sich Netflix sicherte. Mit Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos wurde kürzlich das große Finale der Reboot-Reihe mit einem ersten Trailer angekündigt.

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos adaptiert den finalen Manga-Arc

Die Bestätigung erfolgte im Rahmen eines Sonderprogramms anlässlich des 30. Geburtstags des Original-Sailor Moon-Anime. Darin wurde enthüllt (via Anime News Network), dass sich ein weiterer Anime-Kinozweiteiler in Arbeit befindet, der den Shadow Galactica-Arc der Manga-Vorlage, auch Stars-Arc genannt, adaptieren wird. In den japanischen Lichtspielhäusern soll der erste Teil voraussichtlich im Frühsommer 2023 starten.

Der Handlungsstrang verdankt seinen Namen der bösen Gruppierung Shadow Galactica, die von Sailor Galaxias angeführt wird. Sie ist die mächtigste Gegnerin, der sich unsere Heldinnen im Rahmen ihrer zahlreichen Abenteuer entgegenstellen mussten. Das Ziel der Schurkin ist es, die Galaxis zu erobern und dabei zieht sie einige starke Leute auf ihre Seite. Wer sich Galaxias anschließt, verliert jedoch seinen freien Willen und muss seiner neuen Meisterin auf ihrer Mission helfen.

„Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos“ entsteht, wie zuvor bereits „Sailor Moon Crystal“ und „Sailor Moon Eternal“, als Gemeinschaftsproduktion in den Studios Toei Animation („Sailor Moon“) und DEEN („Ranma ½“). Die Regie bei beiden Anime-Filmen führt Tomoya Takahashi („Pokémon Sonne & Mond“), während das Drehbuch erneut von Kazuyuki Fudeyasu („Bleach“) stammt.

Kazuko Tadano („Sailor Moon“) verantwortet derweil die Charakterdesigns und Yasuharu Takanashi („Fairy Tail“) wird die Musik komponieren. Des Weiteren wurde bereits bestätigt, dass die bekannten japanischen Synchronsprecher*innen aus „Crystal“ und „Eternal“ ebenfalls für Cosmos zurückkehren werden.

Das offizielle Key Visual zu „Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos“ © NAOKO TAKEUCHI/PNP, TOEI ANIMATION

Ob „Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos“ auch seinen Weg nach Deutschland finden wird, ist aktuell noch unbekannt. Ebenfalls unklar ist, ob Netflix die zwei Filme im Stream anbieten wird.