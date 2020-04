Die Fans von Sailor Moon warten schon seit geraumer Zeit auf eine Fortsetzung der Anime-Serie. Geplant ist jedoch ein Anime-Film, der da anknüpfen soll, wo „Sailor Moon Crystal“ ein Ende fand.

Spätestens mit der Ankündigung von Sailor Moon Eternal war nämlich klar, dass die Saga weiter geht. Und die Vorfreude ist groß, immerhin wird der Film von TOEI Animations und Studio DEEN produziert. Mittlerweile ist der Kinostart bekannt. Der Film läuft in Japan am 11. September 2020 an und einen ersten richtigen Teaser-Trailer gibt es nun auch:

Sailor Moon Eternal: Story geht als Film weiter

So wird „Sailor Moon Eternal The Movie“ nun an die 3. Staffel von „Sailor Moon Crystal“ anknüpfen. Es wird demnach keine 4. Staffel der neuen Anime-Serie geben. Doch dafür wird es zum Glück für alle Fans nicht bei einem Film bleiben. Der geistige Nachfolger der Serie wird nämlich mit zwei Kinofilmen bestückt.

Die wartenden Fans sind sich schon jetzt einig: Der Film könnte ihre Erwartungen erfüllen. Das erste Material wirkt sehr vielversprechend, das den Dead Moon-Arc der originalen Manga-Reihe von Naoko Takeuchi adaptiert. Takeuchi wird als Supervisor betitelt, während Chiaki Kon als Director fungiert. Außerdem ist der Character Designer Kazuko Tadano mit an Bord, der die Figuren in der originalen Serie gezeichnet hat. Kazuyuki Fudeyasu, der bereits an „JoJo’s Bizarre Adventure“ mitgewirkt hat, schreibt das Skript. Wann der 2. Film erscheint, ist bislang noch unklar.

I don't care. I love it 💖 I'm so excited to be sitting in the theatre to see #sailormooneternal SEPTEMBER 11 😍🌙 #セーラームーン #sailormoon pic.twitter.com/Qp3f4wYrYm — artromdee (@artromdee) April 24, 2020