Nachdem die zweiteilige Anime-Filmreihe Sailor Moon Eternal bereits erfolgreich in den japanischen Kinos lief, sollen beide Werke bald auch international veröffentlicht werden. Hierfür taten sich die Verantwortlichen mit VoD-Service Netflix zusammen, der mit einem Trailer verkündete, die zwei Filme in wenigen Monaten weltweit auf Abruf anzubieten.

Sailor Moon Eternal: Filme starten im Juni als Double-Feature

Wie aus dem knapp 80 Sekunden langen Video hervorgeht, soll die Veröffentlichung von „Sailor Moon Eternal“ als Double-Feature am 3. Juni 2021 erfolgen. Beide Anime-Filme werden dabei den Titel „Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Der Film“ tragen.

Darüber hinaus dürfen sich Fans auf eine deutsche Synchronisation der zwei Filme freuen. Genauere Details hierzu, etwa das verantwortliche Synchronstudio sowie die Synchronsprecher, stehen aktuell noch aus. Ausgehend vom Trailer scheint jedoch Sabine Bohlmann erneut Usagi Tsukino beziehungsweise Sailor Moon ihre Stimme zu leihen.

Die zwei „Sailor Moon Eternal“-Filme adaptieren den sogenannten „Dead Moon“-Arc, der nach den Geschehnissen der Anime-Serie „Sailor Moon Crystal“ ansetzt. Dead Moon ist der Name einer bösen Organisation, gegen die sich die Sailor-Kriegerinnen nun behaupten müssen. Ihre Mitglieder erscheinen während einer totalen Sonnenfinsternis auf der Erde und sind auf der Suche nach Pegasus sowie einem speziellen Gegenstand.

„Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Der Film“-Key Visual / © Naoko Takeuchi/PNP/KODANSHA/TOEI ANIMATION/Netflix

„Sailor Moon Eternal“ ist eine Gemeinschaftsproduktion der Anime-Studios Toei Animation („Sailor Moon“) und DEEN („Ranma ½“). Die Regie übernimmt in beiden Filmen Chiaki Kon. Das Drehbuch stammt indes von Kazuyuki Fudeyasu („Bleach“). Des Weiteren begleitet „Sailor Moon“-Schöpferin Naoko Takeuchi das Projekt als Supervisor.

Nach einer Verschiebung startete der erste „Sailor Moon Eternal“-Film am 8. Januar 2021 in Japan. Teil 2 folgte am 11. Februar 2021. Ab dem 3. Juni 2021 sind beide Filme, die es jeweils auf eine Laufzeit von 80 Minuten bringen, hierzulande bei Netflix verfügbar.