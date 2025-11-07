Rockstar Games entlässt 34 Entwickler – GTA VI Release auf November 2026 verschoben

Die jüngsten Entwicklungen rund um Rockstar Games und die Verzögerung von Grand Theft Auto VI haben in der Gaming-Community für Aufruhr gesorgt. Ein anonymer Entwickler, der unter dem Pseudonym Organize auftritt, hat auf den GTA-Foren tiefere Einblicke in die aktuelle Situation bei Rockstar Games gegeben. Diese Informationen folgen auf eine Reihe von Protesten entlassener Mitarbeiter und der Ankündigung, dass Grand Theft Auto VI nun erst im November 2026 erscheinen wird.

Entlassungen bei Rockstar Games

Was geschah mit den entlassenen Entwicklern? Laut dem Entwickler Organize wurden insgesamt 34 Entwickler entlassen, ohne dass ihnen ein spezifischer Grund oder Beweise für die Kündigung vorgelegt wurden. Diese Entlassungen erfolgten nach einem angeblich „freundlichen Gespräch“, in dem den Betroffenen ein Entlassungsschreiben überreicht wurde. Besonders brisant ist die Weigerung von Rockstar, den Entwicklern das Recht auf gewerkschaftliche Vertretung bei diesem Gespräch zu gewähren, was gegen das Arbeitsrecht im Vereinigten Königreich verstößt.

Organize berichtete auch von einem Vorfall, bei dem ein Entwickler während eines Telefongesprächs mit der Personalabteilung einen Panikanfall erlitt. Anstatt Unterstützung anzubieten, wurde das Gespräch von der Personalabteilung abrupt beendet. Dies hat zu einer Welle der Empörung und Besorgnis unter den verbleibenden Mitarbeitern geführt.

Hintergründe und Auswirkungen

Wer waren die entlassenen Entwickler? Die 34 entlassenen Mitarbeiter waren laut Organize langjährige und engagierte Fachkräfte, die in verschiedenen Bereichen der Spieleentwicklung tätig waren, von leitenden Künstlern bis hin zu Produzenten und Abteilungsleitern. Aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Talents wird es für Rockstar schwierig sein, Ersatz für diese Positionen zu finden, was die Einhaltung zukünftiger Deadlines gefährden könnte.

Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Frage nach den Beweggründen für die Entlassungen. Wie Organize berichtet, hatte die Gewerkschaft der Entwickler gerade erst die Zahl von 200 Mitgliedern erreicht, was die Voraussetzungen erfüllt, um Gespräche mit der Unternehmensführung über Arbeitsbedingungen zu beginnen. Probleme wie „zunehmender Arbeitsdruck“, „unflexible Arbeitszeiten“ und „unzureichende Bezahlung“ wurden dabei als zentrale Themen identifiziert.

Die Stimmung bei Rockstar

Wie ist die aktuelle Stimmung im Unternehmen? Die Stimmung bei Rockstar Games wird von Organize als „am Boden“ beschrieben. Die Mitarbeiter arbeiten in ständiger Angst, die nächsten zu sein, die entlassen werden, und vermeiden es sogar, die Proteste öffentlich zu erwähnen. Die allgemeine Unsicherheit und der Vertrauensverlust in die Unternehmensführung haben die Motivation und das Engagement der Belegschaft stark beeinträchtigt.

Organize betont, dass die Mitarbeiter ursprünglich das Ziel hatten, Rockstar zu einem gerechteren und sichereren Arbeitsplatz zu machen. Die aktuellen Ereignisse zeigen jedoch ein anderes Bild und werfen einen Schatten auf die Zukunft des Unternehmens und seiner Spiele.

Zukunft von Grand Theft Auto VI

Wann wird Grand Theft Auto VI veröffentlicht? Trotz der internen Turbulenzen und der Verzögerung des Releases bleibt Grand Theft Auto VI eines der am meisten erwarteten Spiele. Laut den neuesten Informationen soll das Spiel am 19. November 2026 erscheinen. Es wird erwartet, dass das Spiel in der fiktiven US-Staat Leonida spielt, inspiriert von Florida, mit Schauplätzen wie der von Miami inspirierten Vice City.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die internen Herausforderungen bei Rockstar auf die Entwicklung des Spiels auswirken werden. Die Community ist gespannt und besorgt zugleich, dass die gewohnte Qualität der Rockstar-Titel unter den aktuellen Bedingungen leiden könnte.

Was denkst du über die Situation bei Rockstar Games? Teile deine Meinung in den Kommentaren!