Horrorfans haben es nicht immer leicht im Gaming-Kosmos. Wenn das gute Resident Evil einmal durch ist, ist es oft nicht einfach, einen gleichwertigen Survival-Horrorersatz zu finden. Was also tun?

Richtig! Wir schauen uns auf Steam um. Vielleicht gibt es ja etwas Gruseliges, das wir in der Wartezeit auf den nächsten Release von Resident Evil (zum Beispiel Resident Evil Code: Veronica Remake) spielen können?

Der ehemalige „Giga Games“- und „Game One“-Star Simon Krätschmer alias Bimon von den Rocketbeans treibt mittlerweile sein Unwesen auf Twitch und YouTube. Und hier hat er etwas ganz Besonderes für euch entdeckt, das ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet.

Ist das Resident Evil auf Wish bestellt?

Simon Krätschmer kennt die Antwort auf unsere Probleme: Falls ihr schrullige Unterhaltung im Bimon-Stil mögt, solltet ihr unbedingt in das nachfolgende Video schauen. Unterhaltsam ist es durchaus, doch die Qualität des Spiels lässt zu wünschen übrig.

Aber sind wir mal ehrlich? An die AAA-Power von Capcom kommt so schnell auch kein Indie-Game heran. Das sehen wir zum Beispiel an kläglich gescheiterten Versuchen wie Daymare: 1998 – wie kacke ist dieses Spiel denn bitte? – und anderen Ungetümen, die in die Fußstapfen von Resident Evil treten wollten.

Und ja, ab und an landet hier ein Indie-Dev mal einen Coup. Aber das ist eher die Seltenheit. Behaltet unbedingt Post Trauma im Auge, ein geistiger Nachfolger von Silent Hill, der sehr bald erscheint und vielversprechend wirkt.

Gibt es Alternativen zu Resident Evil oder Silent Hill?

Wenn ihr gerade auf der Suche nach einer besseren Alternative seid, solltet ihr euch Spiele wie The Medium ansehen. Hier bekommt ihr ein Survival-Horrorspiel der klassischen Art und das sogar von den Machern von Layers of Fear. Was will man mehr?

„The Medium“ schneidet bei uns gut ab! © Bloober Team

Und davon ab wurde in diesem Jahr Alan Wake 2 veröffentlicht, eine echte Horrorbombe, die dir mitten ins Gesicht schlägt. „Alan Wake 2“ von Remedy Entertainment ist ein Must-play-Spiel, das mit einer ausgeklügelten Geschichte und spannenden Charakteren daherkommt.

Achtet jedoch auf folgende Details. Denn es gibt Dinge, die ihr in „Alan Wake 2“ unbedingt im Hinterkopf behalten solltet:

