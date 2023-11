Resident Evil Code: Veronica Remake endlich auf dem Weg?

Capcom weiß ganz genau, dass sich die „Resident Evil“-Fans nichts sehnlicher wünschen als ein Remake von Resident Evil Code: Veronica. Und es scheint so, als würde der langjährige Traum nun endlich Wirklichkeit werden! Es gibt ein neues Lebenszeichen.

Ein Insider verrät, dass Capcom tatsächlich schon seit geraumer Zeit im Verborgenen an einer Remakefassung von Code: Veronica arbeitet. Aber was hat er genau gesagt? Und kann man den Aussagen glauben? Das sehen wir uns hier etwas genauer an. Es wird spannend!

Was ist Resident Evil Code: Veronica?

Bei „Resident Evil Code: Veronica“ handelt es sich um ein eher klassisches Resident Evil, das zwischen Resident Evil 3 und Resident Evil 4 erschienen ist – im Jahre 2000 für die PlayStation 2.

Tatsächlich wurde das Game also vor „Resident Evil 4“ veröffentlicht und der Survival-Horror-Urschöpfer Shinji Mikami hatte seine Finger im Spiel. Vor dem großen Umschwung war Resident Evil noch nicht so actionorientiert, wie es dann ab RE4 der Fall war. Es gibt statische Kameras, die für Resident Evil typischen Handlungen und sehr viele Rätsel wie in den ersten PlayStation-Spielen.

Die Spieler*innen schlüpfen inhaltlich in die Haut von Claire Redfield auf Prison Island in der Antarktis und ein Twist lässt uns im gleichen Handlungsstrang zudem mit ihrem Bruder Chris Redfield spielen. Es sind zwei Geschichten in einer.

Bruder und Schwester in „Resident Evil Code: Veronica X“© Capcom/PlayCentral-Bildmontage

Es ist im Grunde das „wahre Resident Evil 4“, das die Grundidee des Survival-Horrors bestmöglich fortführt. Bis heute ist der Teil sehr beliebt bei den Fans. Die HD-Version im PlayStation Store lässt sich immer noch sehr gut spielen (als kleiner Tipp).

Kommt ein Remake des Spiels?

Rein chronologisch hätte ein Remake des Spiels schon vor dem Remake des vierten Teils erscheinen sollen. Aber Capcom wollte zunächst das erfolgreichere Spiel aufwerten. Das heißt aber nicht, dass ein Remake von „Resident Evil Code: Veronica“ nicht mehr kommt. Im Gegenteil gibt es immer wieder Hinweise auf den Entwicklungsstatus.

Der Insider Crimson Runner erklärt jetzt, dass es kürzlich einen Spieltest gegeben haben soll. Die ersten Tests hinter verschlossene Türen wurden abgehalten.

Hier gab es scheinbar eine kurze Demo zu zocken, die die Mechaniken des Spiels aufzeigt. Und was gab es noch zu sehen?

Das Remake birgt wohl einen Twist

Viel spannender ist allerdings der Inhalt der Demo, der nicht direkt mit dem Original zu vergleichen ist. Die Demo war wohl so etwas wie ein Intro, ein Game-Tutorial. Hier durchsucht Claire Redfield laut Aussagen einige Büros und flieht dann vor den Wachen. Doch sie wird geschnappt und wird daraufhin nach Rockfort Island geschleppt.

Das heißt, dass es ähnlich wie in Resident Evil 2 (Remake) ein verändertes Anfangsszenario gibt. Und warum auch nicht?

Im Gefängnis, innerhalb der Insel, wird sie dann von Ricardo gerettet. Sie trifft auf einen weiteren Gefangenen, Steve. Gemeinsam wollen sie von der Insel fliehen, als diese angegriffen wird.

Das eingestellte Fanremake zeigt das Gefängnis. © Capcom

Dann soll es einen bestimmten Punkt im Spiel geben, einen der ersten Speicherräume, in dem die Spieler*innen auswählen können, ob sie Claire oder Steve spielen.

Dabei haben beide Charaktere wohl ihr eigenen Fähigkeiten. Claire kann gut mit Messern und Steve hat seine Pistolen. Obendrein soll sich Claire eher um die Rätsel kümmern, während Steve gut für Stealth-Einlagen ist.

Heißt das also, dass wir bestimmte Rätsel nur mit Claire lösen können? Ist Steve dazu gar nicht in der Lage? Und werden wir die Charaktere in Echtzeit wechseln können? Hallo, Resident Evil 0?

Eine letzte Sache noch: Es heißt, dass auch dieses Remake in der Third-Person-Perspektive spielt, wie die vorangegangenen Remakes. Aber das war zu erwarten.

Wann erscheint das Remake?

Es ist sehr wahrscheinlich, dass „Resident Evil Code Veronica“-Remake das nächste Spiel ist, das Capcom in 2024 veröffentlicht wird. Das Unternehmen hat vor mehreren Jahren durchblicken lassen, dass sie jedes Jahr ein neues Spiel aus dem Franchise veröffentlichen möchten.