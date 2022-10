Horrorspiel The Medium erhält gespenstige TV-Show

Das übersinnliche Horrorspiel The Medium schafft den Sprung auf die große Heimkinoleinwand, denn der Titel bekommt eine TV-Serie spendiert.

Innerhalb eines Blog-Postings haben die Verantwortlichen bei Bloober Team bestätigt, dass sie mit Platige Image zusammenarbeiten werden, um diese Idee zu verwirklichen.

Als Creative Supervisor treten Tomasz Bagiński und Piotr Babieno auf den Plan. Babieno ist der Schöpfer von „The Medium“, der zuvor als Autor die Ereignisse in Blair Witch verfasst hatte.

Und Bagiński ist ein ausgezeichneter Künstler, der in der Gamingwelt an The Witcher 2 und The Witcher 3 sowie am Cyberpunk 2077-Teaser-Trailer mitarbeitete. Außerdem ist er der ausführende Produzent von „The Witcher“ auf Netflix.

The Medium: Was wissen wir über die Serie?

Piotr Babieno äußert sich wie folgt zu der Ankündigung:

„Sowohl Film- als auch Spieleindustrie haben einen festen Platz in meinem Herzen. Ich bin sehr glücklich, dass es endlich eine Möglichkeit gibt, sie beide zusammenzubringen.“

Die Freude sei sogar noch größer, da hier zwei polnische Unternehmen zusammenarbeiten würden und die Serie auf den Grundlagen des Spiels basiere. Er resümiert:

„Die Story, die wir im Spiel erzählt haben, wurde gut von den Spielern aufgenommen. Und jetzt werden noch mehr Leute dazu in der Lage sein, davon zu hören.“

Er führt die aktuellen Hits Cyberpunk: Edgerunners und Arcane (League of Legends) an, weshalb es seiner Meinung nach ein perfekter Zeitpunkt für solch eine Umsetzung wäre. Näher geht er hier nicht ins Detail.

Worum geht es in The Medium? „The Medium“ ist ein Psycho-Horrorspiel wie Silent Hill. Es handelt von einem Medium mit dem Namen Marianne, die Geistererscheinungen wahrnehmen kann.

Nach dem Tod ihres Vaters verschlägt es sie aufgrund eines Anrufs in eine mysteriöse Hotelanlage, dem Niwa Worker’s Resort. Hier kommt sie dem dunklen Geheimnis des „Niwa Massacres“ auf die Schliche.

Das Besondere an Marianne ist, dass sie über spirituelle Kräfte verfügt, die sie einsetzen kann, und sozusagen in zwei Dimensionen gleichzeitig wandelt, was die Entwickler durch eine duale Weltenansicht visualisiert haben.

Der Soundtrack stammt übrigens von Akira Yamaoka, der den Sound für die gesamte „Silent Hill“-Reihe inszeniert hat.

Der offizielle Live-Action-Trailer von „The Medium“ gibt übrigens schon jetzt ein sehr gutes Bild davon, wie so eine TV-Serie aussehen könnte in der Realität.

Ob sich die TV-Serie ebenso sehr mit dem Medium Marianne auseinandersetzt oder ob wir einen neuen Protagonisten sehen werden, lässt sich noch nicht einschätzen.