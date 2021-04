In einem neuen Artwork zeigt Capcom die Hauptcharaktere von Resident Evil 8 Village – und einen mysteriösen Charakter mit Maske. Wer könnte das nur sein?

Mysteriöse Person auf neuem Artwork gesichtet

„Resident Evil 8 Village“ spielt mit Mysterien, so viel ist klar. Was hat es mit Lady Dimitrescu auf sich und welche Vampirrituale werden in dem Dorf durchgeführt? Und welche Rolle spielt Ethans entführte Tochter dabei? Capcom hat aber wohl noch ein paar weitere Geheimnisse in petto, wie ein neues Artwork verdeutlicht.

New Japanese promotional art for #ResidentEvil Village depicting Ethan, Chris, Rose, and a previously unseen masked figure. #REBHFun



H/t @11masa0000 pic.twitter.com/YPEsiUEqkD — Biohazard Declassified (BHd) (@BIOHAZARDcast) March 31, 2021

In einem kürzlich abfotografierten Promo-Bild zum kommenden Horror-Survival-Game sind ein paar wichtige Charaktere zu sehen – zum einen Protagonist Ethan Winters sowie BSAA-Agent Chris Redfield mit Ethans kleiner Tochter Rosemary im Arm. Umso interessanter ist allerdings die Person in der linken, unteren Bildecke. Ihre Identität ist durch eine verzierte Maske verdeckt. Es könnte sich dabei um einen neuen Charakter handeln.

Resident Evil 8 Village: Video zeigt erstmals PS4 Pro-Gameplay

Wer könnte unter der Maske stecken?

Vielleicht versteckt sich hinter der Maske Mutter Miranda? In einer Szene wurde bereits gezeigt, wie Lady Dimitrescu mit jemandem telefoniert und so genannt hatte. Das sichtbare Auge ähnelt mit seinem ungewöhnlichen Leuchten immerhin denen von der Schlossherrin und könnte jemandem gehören, der ebenfalls übernatürliche Fähigkeiten besitzt.

In „Resident Evil 8 Village“ bekommen wir es mit Werwölfen, Vampirdamen und so man weiterer geheimnisvoller Person zu tun. In welcher Art und Weise der maskierte Charakter aus dem Artwork dazu passt, werden wir spätestens am 7. Mai erfahren, wenn „Resident Evil 8 Village“ erscheint. Vorher wird Capcom noch ein weiteres Showcase zum Horrorspiel zeigen, in dem ebenfalls ein paar Neuigkeiten enthüllt werden dürften.