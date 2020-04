Im Laufe des Spiels werdet ihr in Resident Evil 3 auf verschiedene Safes und Schließfächer stoßen, die genau wie in Resident Evil 2 erst durch einen entsprechenden Code geöffnet werden können, um an deren wertvollen Inhalt zu gelangen.

Insgesamt könnt ihr in den verschiedenen Level-Abschnitten drei Safes und zwei Schließfächer öffnen. Wir haben für euch in unserem Guide die genauen Fundorte und Codes aufgelistet.

Alle Safe-Kombinationen in Resident Evil 3

1. Safe in der Apotheke

Den ersten Safe findet ihr in einem Lagerraum neben der Apotheke direkt neben dem Schreibtisch.

Raccon City Downtown: Erstes Appartement-Gebäude gegenüber der Apotheke Links 9, Rechts 1, Links 8

Erstes Appartement-Gebäude gegenüber der Apotheke

Wichtig: Diese Kombination kann sich von Durchgang zu Durchgang ändern, wird also zufällig bestimmt. Funktioniert unsere aufgelistete Kombination also nicht, betretet die Apotheke und schaut euch das Plakat mit der netten Damen, der „Aqua-Cure-Königin“, genauer an. In der unteren rechten Ecke sind drei Zahlen eingekreist und außerdem mit Richtungspfeilen versehen. Ihr könnt an dieser Stelle also nicht sonderlich viel falsch machen.

Belohnung: Leuchtpunktvisier für die Pistole

2. Safe in der Polizeistation

Wenn ihr in der Polizeistation von Raccoon City angekommen seid, solltet ihr euch im West-Büro im Erdgeschoss unbedingt nach dem zweiten Safe im Spiel umschauen.

Polizeistation: Büro im Westflügel Links 9, Rechts 15, Links 7

Büro im Westflügel

Auch in diesem Fall kann es sein, dass der Code zufällig ist. Die Kombination findet ihr deshalb in einer Dunkelkammer, direkt neben der großen Treppe. In dem Raum könnt ihr außerdem euren Spielstand abspeichern. Hier findet ihr einen Hinweis, auf dem sich die Safe-Kombination befindet.

Belohnung: Gürteltasche (erweitert euer Inventar)

3. Safe im Krankenhaus

Im Krankenhaus gibt es ebenfalls einen Safe, der nur darauf wartet, von euch geöffnet zu werden. Begebt euch dazu in das Schwesternzimmer und schaut direkt links von dem Tresen in das Regel. Hier lächelt euch der Tresor bereits an.

Krankenhaus: Schwesternstation Rechts 9, Links 3

Schwesternstation

Da der Code ebenfalls zufällig generiert sein kann, solltet ihr im Fall der Fälle dem OP-Saal im ersten Stock einen Besuch abstatten. Hier findet ihr auf einem OP-Tisch ein Dokument mit der benötigten Kombination, die sogar aus nur zwei Nummern besteht.

Belohnung: Doppelmagazin für das Sturmgewehr

Alle Schließfach-Kombinationen in Resident Evil 3

In „Resident Evil 3“ gibt es insgesamt zwei Schließfächer, die eine bestimmte Kombination erfordern. Der erste Schrank befindet sich im Duschraum der Polizeistation im zweiten Stock.

Polizeistation: Duschraum 2 F Kombination: CAP

Duschraum 2 F

Belohnung: Blendgranate

Das zweite Schließfach findet ihr im dritten Stock der Polizeistation im Flur.

Polizeistation: Dritter Stock im Flur Kombination: DCM

Dritter Stock im Flur

Belohnung: Munition für das Sturmgewehr