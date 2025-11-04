Red Dead Online: Thanksgiving-Event bringt 10x RDO$ auf Truthähne und zahlreiche Händler-Boni

In Red Dead Online kehrt zum November wieder Festtagsstimmung ein: Thanksgiving steht vor der Tür, und Rockstar Games feiert das mit satten Boni für Händler, kostenlose Speisen in allen Saloons und der Rückkehr beliebter Outfits. Wer in dieser Zeit fleißig jagt, verkauft und handelt, kann sich über erhöhte Auszahlungen und seltene Belohnungen freuen.

10x RDO$ auf Truthahnverkäufe in der Thanksgiving-Woche

Vom 25. November bis 1. Dezember lohnt es sich besonders, Truthähne zu jagen: Jeder Verkauf bringt in dieser Woche das Zehnfache der üblichen RDO$-Belohnung. Auch alle Händler profitieren den ganzen Monat über von doppelten Auszahlungen und XP, wenn sie perfekte Tierkadaver oder Felle an Cripps verkaufen oder Handelslieferungen abschließen.

Darüber hinaus gibt es dreifache RDO$ und XP für das Free-Roam-Event „Handelsweg“, bei dem ihr einen prall gefüllten Zug gegen Banditen verteidigen müsst.

Das Rexroad-Outfit kehrt zurück

Ein besonderes Highlight im November ist die Rückkehr des Rexroad-Outfits, das ursprünglich im Outlaw Pass #2 enthalten war. Spieler können alle Teile des Outfits durch verschiedene Aktivitäten freischalten:

Händler Stufe 20 erhalten beim Einloggen den Rexroad-Mantel

erhalten beim Einloggen den Alle täglichen Händler-Herausforderungen abschließen: Rexroad-Hose

abschließen: Einen Händlerverkauf abschließen: Rexroad-Stiefel

abschließen: Am Free Roam-Event „Handelsweg“ teilnehmen: getönte Belcourt-Brille

teilnehmen: Einen Gegenstand am Lagerfeuer herstellen: Rexroad-Hemd und -Weste

Während der Thanksgiving-Woche gibt es zudem das Rexroad-Halstuch, den Hut und 50 Kleinwildpfeile gratis für alle, die sich einloggen.

Dreifache Belohnungen in den Serien

Auch die wöchentlichen Featured Series locken im November mit dreifachen RDO$, Gold und XP. Jede Woche steht dabei ein anderer Modus im Mittelpunkt:

4.–10. November: Hardcore-Eliminierungsserie

Hardcore-Eliminierungsserie 11.–17. November: Hardcore-Overrun-Serie

Hardcore-Overrun-Serie 18.–24. November: Explosive Serie

Explosive Serie 25. November – 1. Dezember: Hardcore-Shootout-Serie

© Rockstar Games

Weitere Belohnungen und kostenlose Gegenstände

Im Laufe des Monats winken zusätzliche Preise:

4.–10. November: Spielt mit einem permanenten Trupp → Schatzkarte Citadel Rock

Spielt mit einem permanenten Trupp → 11.–17. November: Schließt fünf tägliche Herausforderungen ab → 8 Goldbarren Rabatt auf einen Rollen-Einführungsgegenstand

Schließt fünf tägliche Herausforderungen ab → auf einen Rollen-Einführungsgegenstand 18.–24. November: Führt einen Händlerverkauf aus → Schatzkarte Bluewater Marsh

Führt einen Händlerverkauf aus → 25. November – 1. Dezember: Feiert Thanksgiving in Red Dead Online → Rexroad-Accessoires und Kleinwildpfeile

Außerdem warten kostenlose Speisen, Getränke und Proviant in allen Saloons vom 25. November bis 1. Dezember – perfekt für eine Pause zwischen zwei Lieferungen.

Limitierte Outfits und Community-Look

Neben dem Rexroad-Outfit kehren für kurze Zeit mehrere Kleidungsstücke ins Angebot zurück, darunter die Donau- und Tasmane-Outfits, die Porter- und Macbay-Jacke, das Chambliss-Korsett sowie die Waschbärmütze.

Außerdem gibt es ein neues, kostenloses Community-Outfit, zusammengestellt von Victorian_Cowgirl aus dem Reddit-Forum r/RedDeadFashion. Alle Bestandteile lassen sich ohne Kosten bei teilnehmenden Schneidern oder über den Wheeler, Rawson & Co.-Katalog erhalten.

© Rockstar Games

Rabatte und Vorteile für Händler

Für angehende Händler gibt es ebenfalls satte Preisnachlässe:

5 Goldbarren Rabatt auf den Schlachttisch

auf den Schlachttisch 40 % Rabatt auf Händler-Ausrüstung der Stufen „angehend“ und „aufstrebend“

auf Händler-Ausrüstung der Stufen „angehend“ und „aufstrebend“ 40 % Rabatt auf Lagerflaggen, Lagerstile und den Jagdwagen

auf Lagerflaggen, Lagerstile und den 30 % Rabatt auf den verbesserten Bogen, Waffengürtel, Hosen, Hemden und das Haraway-Outfit

Zudem entfallen die Gebühren für die Gründung permanenter Trupps im gesamten Aktionszeitraum.

© Rockstar Games

Lohnende Woche für Händler und Sammler

Der November steht in Red Dead Online ganz im Zeichen des Handels und der Dankbarkeit. Mit satten Auszahlungen, kostenlosen Outfits und doppelten Materialien für perfekte Jagdergebnisse lohnt es sich, in den Sattel zu steigen – besonders für Spieler, die ihre Händlerrolle weiter ausbauen wollen.

Und jetzt seid ihr dran:

Was haltet ihr von den neuen Thanksgiving-Belohnungen in Red Dead Online? Freut ihr euch über die Rückkehr des Rexroad-Outfits oder hätten euch neue Inhalte besser gefallen? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den November im Wilden Westen verbringt – jagend, handelnd oder gemütlich im Saloon!