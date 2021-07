Razer Barracuda X wird das neue 4 in 1 -Headset – und ein Leichtgewicht

Razer nimmt ein brandneues Headset-Mitglied in der Familie auf: Das Barracuda X. Das Wireless-Headset soll seinen Träger*innen komplette Flexibilität in Sachen Plattform und Nutzung bieten und trotz der vielseitigen 4-in-1-Verwendung ein absolutes Leichtgewicht und Komfort-Wunder unter den Headsets sein.

Barracuda X: Das neue kabellose Razer-Headset

Mit dem neuen Barracuda X-Headset sollt ihr euch nicht mehr zwischen den Kopfhörern für unterwegs und dem heimischen Gaming-Set-up entscheiden müssen. Denn das Ziel des 4-in-1-Modells ist es, ein Headset für alle Fälle zu besitzen – bequem, schnell verfügbar, ohne nerviges Pairing oder notwendiges Downloaden von Treibern und Softwares.

Das Ziel: Plug & Play

Wie funktioniert das Barracuda X? Damit ihr das kabellose Headset in jeder Lebenssituation nutzen könnt, ist im Lieferumfang direkt ein USB-C-Dongle enthalten, der sich sowohl an den PC, aber auch an die Nintendo Switch, PlayStation-Konsolen wie PS4 oder PS5 oder Android-Smartphones anschließen lässt und die sofortige Verbindung via Bluetooth ermöglicht. Solltet ihr keinen USB-C-Anschluss besitzen, liegt dem Modell außerdem ein USB-C-auf-USB-A-Adapterkabel bei.

© Razer

© Razer

Um das Hörerlebnis hierbei noch bequemer zu gestalten, bieten die vollabdeckenden Ohrpolster mit weichem Memory-Foam volle Schallisolierung und langanhaltenden Komfort. Sie glänzen dabei nicht nur mit einem schlanken, schlichten Design, sondern auch mit einem schmalen Gewicht von nur 250g. Die angefügten Bedienelemente lassen außerdem eine schnelle Lautstärke-Anpassung oder die spontane Stummschaltung des Mikrofons zu.

„Viele der Headsets, die für den Multi-Plattform-Einsatz vermarktet werden, können dies nur über eine kabelgebundene Verbindung erreichen. Das Razer Barracuda X kombiniert leistungsstarke Gaming-Funktionen und echte 4-in-1-Wireless-Konnektivität mit dem Design und der Benutzerfreundlichkeit von Lifestyle-Kopfhörern. Das Ergebnis ist ein einziges, vielseitiges Headset, ideal für ganztägiges und langes Spielen, egal welche Plattform verwendet wird oder wo man sich befindet.“ Alvin Cheung, Senior Vice President der Peripherals Business-Abteilung von Razer

Das Mikrofon: Das HyperClear Cardioid-Mikro kann komplett abgenommen werden und ist Discord-zertifiziert. Es soll eine verbesserte Sprachisolierung bieten und damit mehr Umgebungsgeräusche filtern, die von hinten oder den Seiten kommen. Die erhöhte Empfindlichkeit und das optimierte Gehäuse sollen so für Klarheit und eine klare Sprachaufnahme sorgen.

Der Klang: Das Headset nutzt die neueste Audiotechnologie des Herstellers, den Razer TriForce 40mm-Driver. Sie soll ein immersives High-End-Audioerlebnis ermöglichen für klare Höhen, satte Mitten und kraftvolle Bässe.

Für das heimische Set-up oder To-Go. © Razer

Technische Daten, Release und Preis des Razer Barracuda X

Wie viel kostet das Barracuda X? Der Preis des Wireless Headset wird bei 99,99 Euro liegen. Ihr könnt das gute Stück ab dem 13. Juli 2021 auf der Razer-Website kaufen. Die technischen Daten könnt ihr der folgenden Übersicht entnehmen: