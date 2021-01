PS5: Wartende Vorbesteller bekommen PS Plus geschenkt

Die PS5 ist am 19. November 2020 erschienen und noch immer haben nicht alle Vorbesteller eine der begehrten Sony-Konsolen bekommen. Insbesondere MediaMarkt und Saturn lassen ihre Kunden lange warten. Dafür gibt es von diesen beiden Händlern aber jetzt eine kleine Vertröstung in Form eines Geschenkes.

PS Plus als Geschenk für wartende PS5-Vorbesteller

Alle Kunden, die bei MediaMarkt oder Saturn eine PlayStation 5 vorbestellt haben und noch immer auf ihre Konsole warten, bekommen ein kleines Geschenk. Die beiden Händler möchten euch nämlich mit einem dreimonatigen Gratis-Abo für PS Plus vertrösten.

Wer bekommt das PS Plus-Geschenk? Die drei Gratis-Monate bei PlayStation Plus erhalten alle Vorbesteller der PlayStation 5, die die Konsole bei MediaMarkt oder Saturn gekauft haben und seit mindestes vier Monaten auf die Lieferung oder eine mögliche Abholung warten.

Wann genau die Käufer den PS Plus-Gutschein erhalten, ist nicht ganz klar. Es scheint jedoch so, dass er nicht zusammen mit der Konsole verschickt wird, sondern auf separate Weise den Weg zu seinem Empfänger findet. Wendet euch am Besten an den Markt, bei dem ihr die Konsole bestellt habt.

Die neuen PS Plus-Games sind jetzt bekannt

Erst vor Kurzem enthüllte Sony, auf welche Gratis-Games sich die PlayStation Plus-Abonnenten im Februar 2021 freuen dürfen.

PS Plus im Februar 2021: Dieser geniale Third-Person-Shooter erwartet euch – und noch mehr!

Der aktuelle Stand der PlayStation 5-Verfügbarkeit

MediaMarkt: Media Markt bekommt allem Anschein nach aktuell die Lager wieder gefüllt und bearbeitet die Vorbestellerlisten schnellstmöglich weiter ab.

In dieser News teilen wir euch regelmäßig mit, wie die aktuelle Lage der PlayStation 5-Bestellungen bei MediaMarkt aussieht.

Saturn: Bei Saturn wurden vor einer Woche wieder Vorbesteller beliefert, aktuell treffen weiterhin Liefer- und Abholbestätigungen ein.

In dieser News seht ihr immer die aktuelle Lage zu den PlayStation 5-Vorbestellungen bei Saturn.