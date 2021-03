Wer eine PS5 sein Eigen nennen darf, gehört zu den wenigen glücklichen Gewinnern im hartumkämpften Rennen auf eine Next-Gen-Konsole. Noch immer herrscht völliges Chaos beim Versuch, eine der begehrten PlayStation 5-Konsolen zu kaufen, die weiterhin in (viel zu) kleiner Stückzahl im Handel angeboten wird.

Nun sorgt ein stolzer PS5-Besitzer für Furore im Internet, denn er bietet seine gerade erst erworbene neue Konsole im Austausch für klassische Videospiele für die Nintendo 64 an.

PS5 & Co. – Globale Knappheit an Computerchips: „Ein neues Level der Nachfrage“

Was ist passiert? Alles fing damit an, als der User Traxus (via ResetEra) am Straßenrand einen alten Röhrenfernseher findet, den ein anderer weggeworfen hatte. Kurzerhand packte er das kiloschwere Monstrum in den Kofferraum seines Autos. Die Idee dahinter war, seine Nintendo 64 Kollektion von klassischen Videospielen aus seiner Jugendzeit zu reaktivieren. Mit einer entsprechenden N64-Spielkonsole aus den 1990er Jahren kauft er in kürzester Zeit klassische Spiele wie Super Mario 64. Inzwischen wächst seine Sammlung an Klassikern, die er gemeinsam mit seinen kleinen Kindern zockt.

Um jedoch seine umfangreiche Kollektion mit Klassikern wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Pokemon Snap, Super Smash Bros. oder Tony Hawk’s Pro Skater 2 weiter ausbauen zu können, bietet er freiwillig seine gerade erst erworbene PS5 Digital Edition (für einen kleinen Profit) an. Schließlich stehen seine PS5-Titel ihm weiterhin digital zur Verfügung, während er mit seinen Kindern eine neue Generation an die großen Klassiker der Videospielzeit heranführt.

