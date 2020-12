The Legend of Zelda: Ocarina of Time in Minecraft – 7-jähriges Fanspiel endlich fertig!

Ein YouTuber namens Rivero hat mehrere Jahre an dem Projekt gearbeitet und jetzt ist es endlich fertig. Er hat eine eigene Adaption von The Legend of Zelda: Ocarina of Time im Sandbox-Game Minecraft erstellt und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!

Bei über 600 Millionen Spielern, die heute einen registrierten Minecraft-Account haben, wartet die Community mit immer neuen Highlights auf. Da ist das folgende Beispiel nur ein Ausschnitt der noch immer sehr aktiven Minecraft-Community, die das Spiel durch ihre Aktivität am Leben erhalten.

Minecraft: Zelda-Fanprojekt überzeugt

Dabei muss man sagen, dass „Ocarina of Time in Mincraft“ schon ein ganz besonderes Projekt ist, denn Rivero hat mehr oder weniger das ganze Spiel, also die Vorlage The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ins Minecraft-Universum gesteckt. Dazu gehören die bekannten Figuren, Items, Bosskämpfe und mehr.

Dieser Fan-Build ist ein mehrjähriges Unterfangen, das bereits 2013 seinen Anfang nahm. In diesem Jahr beschloss Rivero, den beliebten N64-Klassiker in Minecraft nachzubauen. Er hat im Jahre 2013 angefangen, das Spiel auf der Xbox 360 nachzubauen. 3 Jahre später in 2016 hat er sich jedoch dazu entschieden, den aktuellen Build zu verwerfen und noch einmal auf dem PC zu beginnen. Insgesamt hat es nun also 7 Jahre gedauert, bis das Fanprojekt stand.

Doch nun ist es endlich so weit! Jeder kann die fertige Version von „Ocarina of Time in Mincraft“ herunterladen, denn das Projekt wurde zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Den Release-Trailer seht ihr hier.

Wenn ihr direkt zum Download springen wollt, binden wir euch hier den Link zum Fanspiel ein. Hier geht’s zum Download von „The Legend of Zelda: Ocarina of Time in Mincraft“!

Wissenswert: Dieses Projekt verwendet übrigens keine Mods von Minecraft. Es entstand also schlichtweg in der Vanilla-Version des Spiels.