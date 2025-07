PS5-Update fixiert Palworld-Speicherprobleme – Patch kommt im Juli 2025

Seit seiner Veröffentlichung auf der PS5 im späten Jahr 2024 hat das Spiel Palworld viele Spieler mit Speicherdateiproblemen konfrontiert. Trotz mehrerer Hotfixes, die das Problem beheben sollten, blieben die Speicherdateien korrupt, was zu erheblichem Frust führte. Doch jetzt scheint der Entwickler PocketPair eine Lösung gefunden zu haben.

In den letzten Monaten häuften sich die Kommentare von Spielern, die nach einer Lösung für die Speicherprobleme auf der PS5 fragten. PocketPair war stets transparent und gab bekannt, dass sie das Problem untersuchen. Nun scheint der Entwickler das Datenverlustproblem endlich gelöst zu haben.

Das Update für PS5 Spieler

Was hat den Fehler verursacht? Laut einem neuen Statement des offiziellen @Palworld_EN-Accounts von PocketPair wurde die Ursache der Datenverluste auf der PS5 identifiziert. Ein Übermaß an gespeicherten Daten, einschließlich automatischer Speicherungen und Backups, führte zu einem Systemfehler auf der PS5, der die Speicherung verhinderte und Daten beschädigte. PocketPair hat sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt.

Welche Lösung bietet PocketPair an? In Reaktion auf die Untersuchungsergebnisse hat PocketPair Maßnahmen ergriffen, um die Menge der gespeicherten Daten auf der PS5 auf maximal zehn zu begrenzen. Zusätzlich wurden Verbesserungen am gesamten Speichersystem vorgenommen, um dessen Stabilität zu erhöhen. Diese Änderungen werden im Patch v0.6.2 enthalten sein, der am 10. Juli 2025 veröffentlicht wird.

Frühzeitige Patch-Notizen für Update v0.6.2

Welche Änderungen bringt das neue Update? Der neueste Palworld-Patch, der am 10. Juli 2025 erscheint, wird die Speicherprobleme auf der PS5 beheben. Die frühen Patch-Notizen, die von PocketPair geteilt wurden, geben Aufschluss darüber, was sich ändern wird, um sicherzustellen, dass Palworld-Dateien wie vorgesehen funktionieren.

Die Änderungen umfassen:

Begrenzung der Speicherdaten auf maximal 10 auf der PS5.

Verbesserungen des gesamten Speichersystems zur Stabilitätssteigerung.

Wichtige Hinweise für betroffene PS5-Spieler

Was sollten Spieler beachten, die von Fehlercodes betroffen sind? Leider müssen Spieler, die die Fehlercodes „CE-100022-5“ oder „CE-100096-6“ erlebt haben, damit rechnen, dass diese Fehler aufgrund der beschädigten Daten erneut auftreten. Die einzige Lösung in diesem Fall besteht darin, alle Palworld-Speicherdaten vollständig zu löschen, bevor du weiterspielst.

Diese Änderungen werden mit dem neuesten Palworld-Patch am 10. Juli 2025 eingeführt. Hoffentlich werden damit endlich die Probleme auf der PS5-Konsole behoben.

Was hältst du von den geplanten Änderungen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!