PS5-Update bringt praktische Seriennummer-Funktion im Oktober 2025

Die PlayStation 5, eine Konsole der neunten Generation, hat mit dem neuesten System-Update für Oktober 2025 einige spannende Neuerungen erhalten. Seit ihrer Veröffentlichung im November 2020 hat die PS5 stetige Updates erhalten, die meist auf Stabilitätsverbesserungen abzielen. Doch das aktuelle Update bringt eine praktische Neuerung mit sich, die du sicherlich nützlich finden wirst.

Neues Feature zur Seriennummernüberprüfung

Was ist die Hauptneuerung des neuen PS5-Updates? Mit der Aktualisierung auf Version 25.07-12.20.00 kannst du nun die Seriennummer deiner Konsole und der angeschlossenen DualSense-Controller direkt über die Systemeinstellungen einsehen. Dies erspart dir das mühsame Suchen nach der Seriennummer auf den physischen Geräten selbst.

Um die Seriennummer deiner Konsole zu überprüfen, navigiere einfach zu „Einstellungen > System > Systemsoftware > Konsoleninformationen“. Für die DualSense-Controller gehst du zu „Einstellungen > Zubehör > Allgemein > Erweiterte Einstellungen“ und wählst dann „Seriennummer anzeigen“.

Weitere Verbesserungen im Oktober-Update

Welche weiteren Verbesserungen wurden vorgenommen? Zusätzlich zu der neuen Funktion zur Seriennummernüberprüfung wurde die Gerätesoftware des DualSense Edge Wireless Controllers aktualisiert, um die Stabilität zu verbessern. Auch die Benutzeroberfläche wurde an einigen Stellen optimiert, um die Bedienung zu erleichtern.

Die allgemeine Systemleistung und Stabilität der PS5 wurden ebenfalls verbessert, was zu einem reibungsloseren Spielerlebnis beitragen soll. Diese Verbesserungen sind Teil der kontinuierlichen Bemühungen von Sony, die Benutzerfreundlichkeit der Konsole zu steigern.

Blick auf die kommenden Spieleveröffentlichungen

Welche Spiele-Highlights erwarten dich im November 2025? Der kommende Monat verspricht einige spannende Spielveröffentlichungen für PS5-Besitzer. Am 4. November 2025 starten Satisfactory und 1000xRESIST, gefolgt von PUBG: Battlegrounds am 13. November 2025. Am 14. November 2025 wird das mit Spannung erwartete Call of Duty: Black Ops 7 erscheinen.

Obwohl es im November keine großen Exklusivtitel geben wird, haben Fans im Oktober 2025 bereits die Fortsetzung des hochgelobten Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, erhalten, das sowohl von Spielern als auch Kritikern begeistert aufgenommen wurde.

Fazit: Ein nützliches Update für PS5-Besitzer

Wie nützlich ist das neue PS5-Update? Die Möglichkeit, die Seriennummern der Konsole und Controller über die Einstellungen einzusehen, ist eine willkommene Ergänzung für alle PS5-Besitzer. Obwohl das Update keine bahnbrechenden Neuerungen bietet, trägt es doch zu einer verbesserten Benutzererfahrung bei.

Was denkst du über das neueste PS5-Update? Welche weiteren Verbesserungen würdest du dir für zukünftige Updates wünschen? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten!