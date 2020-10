PS5 – Hat Sony wirklich einen neuen Exklusivtitel angeteasert?

In der vergangenen Woche wurde das Benutzerinterface der PS5 vorgestellt. In dem entsprechenden „State of Play“-Video von Sony gab es in rund 12 Minuten so einiges zu sehen, doch eine Sache hat die User nun zum Spekulieren angeregt. Hat Sony wirklich einen neuen Exklusivtitel für die PS5 im UI-Video angeteasert?

Neuer Exklusivtitel für PS5: Welcher Teaser?

Was hat Sony da gemacht? Die Fans sind heiß am Diskutieren. War das nun das erste Zeichen des neuen Exklusivtitels oder eher nicht? Wir werfen mal einen Blick auf den vermeintlichen Teaser:

© Sony/PlayCentral-Bildmontage

Euer findiges Auge wird es wahrscheinlich schon bemerkt haben. In diesem Bild, in dem das entsprechenden Profil des Users ausgewählt wird, sehen wir einen Avatar, der mit einer Killzone-Figur geschmückt ist.

Tatsächlich war das auch schon der heißspekulierte Teaser. Aber nun fragen wir uns natürlich, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es sich hierbei wirklich um einen Hinweis auf ein neues Killzone-Spiel handelt?

Neuer Exklusivtitel für PS5: Was ist dran am Teaser?

Dieser Gedanke ist am Ende nämlich gar nicht so weit hergeholt. Wie wir heute wissen, arbeitet Guerrilla Games mit zwei Teams an simultanen Projekten. Das eine Team beschäftigt sich mit Horizon Forbidden West. Doch woran das zweite Team arbeitet, ist offiziell unbekannt. Es soll jedoch ein Shooter sein, wie es heißt.

Inoffiziell ist es also sehr gut möglich, dass sie schon seit geraumer Zeit an einem neuen Killzone arbeiten. Dafür spricht zudem, dass vor einiger Zeit Entwickler aus dem Rainbow Six: Siege-Team nach Guerrilla Games gewechselt sind.

Andere Gerüchte deuten zudem auf ein SOCOM-Reboot. Am Ende ist immer noch alles möglich. Was wir jedoch wissen, ist, dass es spannend zu sehen sein wird, was es schließlich für ein Shooter wird.

Dazu sei gesagt, dass Sony solch einen Avatar nicht willkürlich wählt. Ein Marketing-Gedanke wird sich so oder so dahinter verstecken. Und wenn es nur bedeutet, die Gerüchteküche anzukurbeln. Wir dürfen weiterhin mutmaßen. Was meint ihr dazu?

