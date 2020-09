PS5: Sony erweitert offizielle Webseite um PlayStation 5-Spiele

Sony macht noch immer ein riesiges Geheimnis rund um den Launch der PS5. Bis heute ist offiziell nicht bekannt gegeben worden, wann genau die PlayStation 5 zu erwerben sein und wie viel sie letztendlich kosten wird. Doch immerhin sind hier und da kleinere Schritte zu beobachten, die uns zeigen, dass sich der Launch nicht mehr allzu weit entfernt befindet.

Sony erweitert offizielle PlayStatation-Webseite

Nun hat Sony zum Beispiel die offizielle PlayStation-Webseite überarbeitet und dabei neue Unterseiten für PS5-Spiele hinzugefügt. Auf der Webseite sind bereits einige Titel wie Assassin’s Creed: Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Far Cry 6, Godfall, GTA 5, Watch Dogs: Legion und weitere überarbeitet worden. Diese Liste scheint derzeit nach und nach um weitere Titel erweitert zu werden. So fehlt derzeit zum Beispiel noch das Action-Rollenspiel Horizon 2: Forbidden von Guerilla Games als eigene Unterseite.

Möglicherweise ist es ein gutes Zeichen, dass Sony an der eigenen Webseite werkelt und die Spieleseiten anpasst. Offensichtlich möchten die Verantwortlichen die PS5-Spiele in Zukunft auch auf der offiziellen Webseite mit allen wichtigen Infos und Details bewerben und den Spielern so einen guten Überblick verschaffen.

Denkbar ist außerdem, dass es sich dabei um einen weiteren Hinweis auf ein bevorstehendes Event handelt, während dem Sony neue Infos zu der PS5 präsentieren könnte.