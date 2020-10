Während Sony das Benutzersystem der PS5 vorgestellt und die PS5 in Einzelteile zerlegt hat, was uns mit spannenden Infos wie dem Kühlsystem aus flüssigen Metall oder der Staubsauger-Vorrichtung versorgt hat, warten viele immer noch auf eine Gelegenheit, eine Vorbestellung abzugeben.

Die potenziellen Interessenten waren schon von der ersten Minute an da. Das zeigte sich unter anderem im Rahmen der 1. Vorbesteller-Welle, bei der die PlayStation 5 binnen weniger Minuten vollständig vergriffen war.

Doch einige warten immer noch oder mussten sogar eine Stornierung ihrer Bestellung in Kauf nehmen. Aktuell wird gemutmaßt, dass es eine 3. Vorbesteller-Welle geben könnte. Auch wenn Insider momentan nur auf ein Kontingent für Japan deuten.

Die Lage ist recht kritisch im Preorder-Kosmos rund um die PS5-Konsole. Zeit also, uns den Alltag ein wenig zu versüßen. Deshalb werfen wir heute einen Blick auf die Kundenrezensionen, die unterhaltsamer nicht sein könnten.

Und ja, ihr habt richtig gehört. Die PS5 kann schon jetzt mit einer Rezension auf beispielsweise Saturn oder MediaMarkt bedacht werden, obgleich die Leute die Konsole noch nicht einmal in Händen halten. Ein fragwürdiges System, das noch fragwürdigere Kommentare hervorbringt. Aber seht am besten selbst. Es folgen die Top-Kommentare aus den PS5-Rezensionen von Saturn und MediaMarkt.

Die besten PS5-Kundenbewertungen von MediaMarkt:

Der User Tony Montana ist sich sicher: „PS5 ist die Macht“

Die weiße Farbe der Konsole passt zur meiner weißen Wand aus Marmorgestein perfekt in meinem Majestätischen Wohnzimmer! Extravagantes und futuristisches Design, MEGA Hoffentlich kommt in naher Zukunft eine PS5 mit 24 Karat Gold, welche ich mir in meinem Goldenen Saal als Trophäe hinstellen werde, damit jeder meiner reichen Snobs mir gratulieren kann.