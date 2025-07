PS5 Pro zeigt Stärke – Pure Pool Pro kommt in 8K-Auflösung ohne Upscaling

PS5 Pro Nutzer erwarten ein aufregendes Jahr, denn ein neues, seltenes Spiel wird bald die Riege der 8K-fähigen Titel erweitern. Die Einführung der PS5 Pro durch Sony brachte das Versprechen von 8K-Gaming mit sich, das von vielen zunächst skeptisch betrachtet wurde. Diese Skepsis war nicht unbegründet, denn bisher unterstützen nur vier Spiele tatsächlich 8K-Gaming auf der PS5 Pro: Gran Turismo 7, No Man’s Sky, F1 24 und The Touryst.

Schon bald wird jedoch ein fünftes Spiel hinzukommen. Der neue Titel, der die Möglichkeiten der PS5 Pro weiter ausschöpfen soll, ist ein Nachfolger des bekannten Billardspiels Pure Pool von VooFoo Studios und Ripstone.

Ein Blick auf Pure Pool Pro

Was macht Pure Pool Pro so besonders? Pure Pool Pro wird als Nachfolger von Pure Pool auf der PS5 Pro in nativer 8K-Auflösung bei 60 FPS laufen. Dies ist ein beachtlicher Fortschritt gegenüber der Basisversion für die PS5, die das Spiel mit 4K bei 120 FPS darstellt. Wichtig ist hierbei, dass diese Leistung ohne das AI-basierte PSSR-Upscaling der PS5 Pro erreicht werden soll.

Der Erfolg von Pure Pool Pro bei der Erfüllung dieser technischen Versprechen bleibt abzuwarten, da das Spiel noch nicht veröffentlicht wurde. Allerdings könnte das Spiel aufgrund der geringeren grafischen Anforderungen im Vergleich zu aufwendigeren Titeln tatsächlich in der Lage sein, diese hohen Standards zu erfüllen.

Die Geschichte von Pure Pool

Wie kam es zur Entwicklung von Pure Pool Pro? Pure Pool wurde ursprünglich 2014 für die PS4 und den PC veröffentlicht und später auch auf anderen Plattformen wie der Xbox One und der Nintendo Switch verfügbar gemacht. Seitdem hat es sich einen Namen gemacht und eine engagierte Community aufgebaut, die sich nun auf den Nachfolger freut.

Der Entwickler VooFoo Studios hat bereits bei früheren Titeln wie Hustle Kings gezeigt, dass sie in der Lage sind, exzellente Ballphysik und beeindruckende Grafik zu liefern. In Zusammenarbeit mit Ripstone Games haben sie die Messlatte für Pool-Spiele auf Konsolen hoch angesetzt.

Veröffentlichungsdatum und Ausblick

Wann können wir mit Pure Pool Pro rechnen? Derzeit gibt es noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für Pure Pool Pro. Es ist jedoch geplant, das Spiel noch in diesem Jahr zu veröffentlichen. Da 2025 nicht mehr viele Monate übrig sind, ist mit einer baldigen Ankündigung des genauen Datums zu rechnen.

Die PS5 Pro wird durch Pure Pool Pro um einen weiteren spannenden Titel bereichert, der das volle Potenzial der Konsole ausschöpfen soll. Solltest du auf der Suche nach einem Spiel sein, das die neue Hardware wirklich herausfordert, könnte Pure Pool Pro genau das Richtige für dich sein.

Was denkst du über die Ankündigung von Pure Pool Pro? Planst du, das Spiel in all seiner 8K-Pracht auf der PS5 Pro zu erleben? Lass es uns in den Kommentaren wissen!