Neues PS5-Modell scheint leichter aus unbekanntem Grund

Die PlayStation 5 scheint in Bälde eine kleine Hardware-Revision spendiert zu bekommen. Das ist mittlerweile relativ klar. Und klein trifft es hier wohl so ziemlich auf den Punkt, denn es wurden Daten im Netz gesichtet, die auf eine leichtere PS5 deuten. Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Bericht. Was ist da dran und wird die PS5 in Zukunft wirklich leichter?

Die Aussage stützt sich auf die Sichtung eines neuen Benutzerhandbuchs, das seinen Weg in die Weiten des Internets gefunden hat. Es handelt sich hierbei um ein Handbuch der PS5 Digital – und zwar mit der Modellnummer CFI-1100B01 für Japan.

Neues Modell der PS5 Digital

Im Detail lässt sich erkennen, dass das neue Modell leichter in puncto Gewicht ist, denn die Gewichtsangabe umfasst lediglich 3,6 Kilogramm und nicht 3,9 Kg wie die ursprüngliche PS5 Digital.

Bislang ist noch völlig unbekannt, was genau bei der leichteren PS5 Digital verändert wurde, um die 300 Gramm einzusparen. Abseits des Gewichts ist nämlich alles gleich geblieben, so auch die Größe der Konsole.

Es gibt jedoch schon jetzt eine offensichtliche Änderung, die mit dem Standfuß zusammenhängt. Der Ständer verwendet eine neue Schraube, die mit der Hand verschraubt werden kann. Bislang benötigte man hier einen Schlitzschraubenzieher oder zumindest eine Münze.

Solche Anleitungen wurden bereits bei den japanischen Retail-Ketten Nojima und GEO gesichtet. Das neue Modell erschien laut GEO am 20. Juli 2021, was ein wenig verwirrend ist, da zum aktuellen Zeitpunkt kein Restock in Japan stattfand. Heißt, um die Verfügbarkeit beim neuen Digital-Modell steht es schlecht. Die leichtere PS5 Digital wird dann aber mit der nächsten Verfügbarkeitswelle verkauft, wie es scheint.

Und wie es hingegen in Deutschland mit der Verfügbarkeit aussieht und wo ihr wann an eine PS5 gelangen könnt, erfahrt ihr in unserem Ticker, den wir für euch aktuell halten:

