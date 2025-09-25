PS5-Hit Saros kommt 2026 – Revolutionäres Roguelike verspricht Spannung pur!

Returnal-Entwickler Housemarque hat endlich den Schleier gelüftet und erste Einblicke in das Gameplay seines neuen PS5-exklusiven Titels Saros gegeben. Saros wird am 20. März 2026 veröffentlicht und verspricht, die innovative Roguelike-Erfahrung von Returnal auf ein neues Level zu heben.

Saros: Ein Blick in die Zukunft

Was macht Saros so besonders? Saros baut auf den beliebten Roguelike-Mechaniken von Returnal auf und verspricht eine packende Spielerfahrung mit actiongeladenen Kämpfen und einer tiefgründigen Geschichte. Du schlüpfst in die Rolle von Arjun Devraj, einem Soltari-Vollstrecker, der sich auf dem geheimnisvollen Planeten Carcosa wiederfindet und dort nach einer bestimmten Person sucht. Dabei stehen dir futuristische Waffen und neue Fähigkeiten zur Verfügung.

Der Schauspieler Rahul Kohli, bekannt aus Midnight Mass und Warhammer 40,000: Boltgun, leiht der Hauptfigur seine Stimme und bringt damit eine zusätzliche Dimension in die Geschichte von Saros.

Neuerungen im Gameplay

Welche neuen Features bietet Saros? Die Entwickler von Housemarque haben einige spannende Neuerungen in das Gameplay von Saros integriert. Eine der herausragendsten Ergänzungen ist das Soltari-Schild – eine temporäre Energiekugel, die dich vor gegnerischen Projektilen schützt. Dies gibt dir wertvolle Sekunden, um taktische Entscheidungen zu treffen.

Interessanterweise kann das Soltari-Schild Energie von gegnerischen Angriffen absorbieren und diese Energie nutzen, um deine Waffe aufzuladen. Diese aufgeladene Waffe kann dann mit einer explosiven Aktion entfesselt werden, indem du L2 voll durchdrückst.

Dauerhafte Fortschrittssysteme

Wie beeinflusst das Fortschrittssystem das Spiel? In Saros gibt es ein permanentes Fortschrittssystem, das es dir ermöglicht, Arjuns Fähigkeiten und seinen Soltari-Kampfanzug zu verbessern. Eine besonders interessante Mechanik ist die „Zweite Chance“, die Arjun nach einem kritischen Treffer wiederbelebt. Diese Mechanik wird jedoch erst im späteren Verlauf des Spiels freigeschaltet.

Durch das Upgrade-System kannst du den Schwierigkeitsgrad von Saros anpassen und dir das Überleben auf dem gefährlichen Planeten Carcosa erleichtern.

Ein umfassendes Storytelling-Abenteuer

Wie wird die Geschichte in Saros erzählt? Die Entwickler legen großen Wert darauf, die Geschichte von Saros mit tiefergehenden Erzählstrukturen zu füllen. In der Gameplay-Enthüllung wurde angedeutet, dass NPCs und Hologramme auf Carcosa dir Einblicke in die Hintergrundgeschichte des Planeten geben werden.

Diese Erzählweise ermöglicht es, eine immersive Welt zu erschaffen, in der du die Geheimnisse von Carcosa entdecken kannst, während du auf deinem Abenteuer voranschreitest.

Die Vorfreude auf Saros

Warum solltest du Saros im Auge behalten? Mit Saros erwartet dich das erste große PS5-exklusive Spiel des Jahres 2026. Die Kombination aus innovativen Gameplay-Mechaniken, einer fesselnden Geschichte und der beeindruckenden Grafik von Housemarques Spiel verspricht ein unvergessliches Erlebnis.

Während wir auf weitere Details zu Saros warten, bleibt die Vorfreude groß. Vielleicht wird es ein weiteres State of Play-Event geben, um uns noch mehr Einblicke in dieses spannende neue Abenteuer zu gewähren.

Was hältst du von den neuen Informationen zu Saros? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren unten!