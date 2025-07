PS5-Highlights im August 2025 – 25 neue Spiele, die du nicht verpassen darfst!

Der August 2025 bringt eine beeindruckende Auswahl an neuen Spielen für die PlayStation 5. Egal, ob du ein Fan von Anime, Side-Scrolling-Plattformern oder Football bist, es gibt für jeden Geschmack etwas Spannendes. Insgesamt 25 Spiele erwarten dich, darunter Remaster beliebter Klassiker und neue Titel, die das Herz eines jeden PS5-Fans höherschlagen lassen.

Highlights im August 2025

Was sind die größten Releases für PS5? Das wohl bedeutendste Spiel in diesem Monat ist Madden NFL 26. Nach den Problemen der letztjährigen Ausgabe sind die Erwartungen hoch, dass diese Version die Serie wieder auf Kurs bringt. Für Fans von Einzelspieler-Abenteuern steht Mafia: The Old Country im Mittelpunkt. Neun Jahre nach der Veröffentlichung von Mafia III entführt dich dieses Prequel in das Sizilien der 1900er Jahre.

Welche weiteren spannenden Titel erscheinen? Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 wird Anime-Fans begeistern, während Gradius Origins die Herzen von Retro-Gamern höherschlagen lässt. Das niedliche Hello Kitty Island Adventure bietet eine offene Welt voller Abenteuer und Spannung.

Detaillierte Spielübersicht

Welche Spiele kannst du im August entdecken? Hier ist eine vollständige Liste der PS5-Spiele, die im August 2025 erscheinen:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2: Kämpfe gegen Dämonen und erlebe bekannte Arcs aus dem Anime.

Kämpfe gegen Dämonen und erlebe bekannte Arcs aus dem Anime. Hello Kitty Island Adventure: Entdecke eine offene Welt mit Hello Kitty und Freunden.

Entdecke eine offene Welt mit Hello Kitty und Freunden. Gradius Origins: Ein Side-Scrolling-Shooter-Klassiker kehrt zurück.

Ein Side-Scrolling-Shooter-Klassiker kehrt zurück. Mafia: The Old Country: Erlebe die Ursprünge des organisierten Verbrechens in Sizilien.

Erlebe die Ursprünge des organisierten Verbrechens in Sizilien. Echoes of the End: Ryn kämpft mit magischen Kräften gegen ein totalitäres Imperium.

Ryn kämpft mit magischen Kräften gegen ein totalitäres Imperium. Ra Ra BOOM: Ninja-Weltraum-Cheerleader in einem actionreichen Side-Scroller.

Ninja-Weltraum-Cheerleader in einem actionreichen Side-Scroller. Senua’s Saga: Hellblade II: Ein packendes Abenteuer in der mythischen Welt von Wikinger-Island.

Ein packendes Abenteuer in der mythischen Welt von Wikinger-Island. Dorfromantik: Ein entspannendes Spiel mit prozedural generierten Landschaften.

Ein entspannendes Spiel mit prozedural generierten Landschaften. Madden NFL 26: Erlebe ein AI-gestütztes Football-Erlebnis.

Erlebe ein AI-gestütztes Football-Erlebnis. Midnight Murder Club: Navigiere durch ein dunkles Herrenhaus voller Gefahren.

Navigiere durch ein dunkles Herrenhaus voller Gefahren. Bendy: Lone Wolf: Überlebe in einer albtraumhaften, von Tinte durchzogenen Welt.

Überlebe in einer albtraumhaften, von Tinte durchzogenen Welt. Delta Force: Taktische Shooter-Action in verschiedenen Spielmodi.

Taktische Shooter-Action in verschiedenen Spielmodi. Shantae Advance: Risky Revolution: Ein Abenteuer mit der Heldin Shantae.

Ein Abenteuer mit der Heldin Shantae. Sword of the Sea: Eine epische Surf-Quest in einer atemberaubenden Welt.

Eine epische Surf-Quest in einer atemberaubenden Welt. Sengoku Dynasty: Baue dein eigenes Reich in einer offenen Welt.

Baue dein eigenes Reich in einer offenen Welt. Discounty: Führe deinen eigenen Supermarkt und entdecke Geheimnisse.

Führe deinen eigenen Supermarkt und entdecke Geheimnisse. Grit & Valor: 1949: Mechs in einem alternativen WWII-Setting.

Mechs in einem alternativen WWII-Setting. Gears of War: Reloaded: Die Rückkehr eines ikonischen Franchise in 4K.

Die Rückkehr eines ikonischen Franchise in 4K. Space Adventure Cobra: The Awakening: Ein actiongeladenes Abenteuer im Weltraum.

Ein actiongeladenes Abenteuer im Weltraum. The Knightling: Werde zum Helden und beschütze das Reich von Clesseia.

Werde zum Helden und beschütze das Reich von Clesseia. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater : Erlebe das Remake dieses Klassikers.

Erlebe das Remake dieses Klassikers. Super Robot Wars Y: Taktische Kämpfe mit Einheiten aus verschiedenen Anime-Serien.

Taktische Kämpfe mit Einheiten aus verschiedenen Anime-Serien. Varlet: Ein Schul-RPG über Selbstfindung.

Ein Schul-RPG über Selbstfindung. Lost Soul Aside: Ein episches Abenteuer gegen mysteriöse Eindringlinge.

Ein episches Abenteuer gegen mysteriöse Eindringlinge. Shinobi: Art of Vengeance: Eine Rachequest mit dem legendären Ninja Joe Musashi.

Fazit und Vorfreude

Auf welche PS5-Spiele freust du dich am meisten im August 2025? Die Vielfalt an neuen Spielen ist beeindruckend und bietet für jeden etwas. Ob du in die Welt der organisierten Kriminalität eintauchst, auf Dämonenjagd gehst oder deinen Supermarkt managst – die Auswahl ist groß.

