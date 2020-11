PS5 hätte „noch größer“ werden können, bestätigt Designer

Die PS5 ist ein großes Schlachtschiff, das sich als neuer Blickfang im heimischen Wohnzimmer herausstellen dürfte. Nicht zuletzt durch die pure Größe überragt sie alle anderen Konsolen ihrer Zeit. Es ist sogar die größte Sony-Konsole, die je veröffentlicht wurde.

PS5 hätte noch größer sein können

Tatsächlich hätte die PS5 jedoch noch größer ausfallen können, sie war im Laufe des Entwicklungsprozesses noch gigantischer angedacht. Das hat der Designer Yujin Morisawa nun in einem Interview mit der Washington Post bestätigt.

„Ich wusste, dass sie groß wird, weil ich wusste, wie viel Kraft sie mit sich bringen würde. Ich wusste, was für einen Luftstrom und wie viel Platz es für den Kühlkörper benötigen würde. Am Anfang, als ich die Konzepte zeichnete, war sie viel größer. Obwohl ich nicht wusste, was die Ingenieure tun würden. Es war witzig, als mir die Ingenieure erzählten, dass sie zu groß sei. Deshalb musste ich sie ein wenig einschrumpfen hinsichtlich der ersten Zeichnung.“

Am Ende dürfen wir nicht vergessen, dass sich hinter dem optischen Design ein hochkomplexes, technisches Konstrukt befindet, das gewissermaßen Hand in Hand mit dem Design geht. Wahrscheinlich ist es positiv, dass das neue Kühlsystem mit flüssigem Metall und die Super-Fast-SSD dafür gesorgt haben, dass die Technik in eine kleinere Hülle passt. Oder hättet ihr kein Problem damit gehabt, wäre die Konsole am Ende doch noch ein gutes Stück weit größer? So oder so ist sie ein echter Brocken.

Wie groß ist die PS5? Die Maße umfassen folgende Angaben: 390mm x 104mm x 260mm – oder in anderen Worten:

39 Zentimeter – Höhe

10,4 Zentimeter – Breite

26 Zentimeter – Tiefe

Diese Angaben gelten wohlgemerkt nur für die Konsole, also ohne Standfuß. Sie ist also größer als die PS3, die bislang als größte Sony-Konsole galt.

Wie schwer ist die PS5? Die Technik bringt deshalb auch ein paar stattliche Kilos auf die Waage. Im Detail wiegt sie:

PS5 mit Laufwerk: 4,5 Kilogramm

PS5 Digital Edition ohne Laufwerk: 3,9 Kilogramm