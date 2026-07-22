Kingdom Come Deliverance 2 als 1-Euro-Glückstreffer – so laufen Mystery-Keys

Ein neuer Deal rund um Steam-Keys sorgt gerade für Gesprächsstoff, weil ihr mit etwas Glück Kingdom Come: Deliverance 2 für umgerechnet rund 1 Euro abstauben könnt. Der Haken: Es handelt sich nicht um einen klassischen Sale, bei dem ihr das gewünschte Spiel garantiert bekommt, sondern um ein Mystery-Angebot mit zufälliger Zuteilung.

Unterm Strich ist es eine Wette auf den eigenen Key, aber eine, die für manche trotzdem spannend ist. Denn wer schon länger auf ein starkes RPG-Schnäppchen wartet, bekommt hier theoretisch eine der seltenen Chancen, sehr günstig an ein großes Open-World-Spiel zu kommen.

So funktioniert das Mystery-Deal-Prinzip

Wie kommt man an Kingdom Come: Deliverance 2 für 1 Euro? Über ein Mystery-Key-Bundle bei Fanatical, das Steam-Keys nach dem Zufallsprinzip ausgibt. Ihr kauft also keinen festen Titel, sondern erhaltet nach dem Kauf einen Key aus einem Pool von über 500 möglichen Spielen.

Preislich ist das Angebot gestaffelt: Ein einzelner Key kostet umgerechnet etwa 1 Euro. Wer mehr Keys auf einmal nimmt, drückt den Durchschnittspreis pro Key weiter nach unten. Laut Deal-Übersicht liegen zum Beispiel 25 Keys insgesamt bei umgerechnet rund 17,49 Euro, was etwa 0,69 Euro pro Key entspricht.

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Wichtig ist dabei: Ihr könnt im besten Fall einen großen AAA-Treffer landen, müsst aber genauso damit rechnen, ein kleineres Indie-Spiel zu ziehen. Das Angebot ist damit eher mit einer Raffle vergleichbar als mit einem normalen Rabatt.

Warum Kingdom Come: Deliverance 2 als Hauptpreis so spannend ist

Was macht Kingdom Come: Deliverance 2 aktuell so begehrt? Das Open-World-RPG ist Anfang 2025 erschienen und gilt für viele Fans als eines der stärksten Rollenspiele seines Jahres. Auf Steam steht der Titel bei rund 92 Prozent Very Positive, basierend auf etwa 66.000 Bewertungen, was für eine sehr breite und stabile Zustimmung spricht.

Auch inhaltlich trifft das Spiel einen Nerv: historisch geprägte Immersion, eine stark auf Entscheidungen ausgelegte Erzählweise und ein Rollenspielsystem, das bewusst mehr Tiefe als Bequemlichkeit will. Wer den ersten Teil mochte, bekommt hier spürbar mehr Umfang und Feinschliff, ohne dass die Reihe ihre Eigenheiten verliert.

Zusätzlicher Bonus: In der Mystery-Line-up tauchen neben Kingdom Come: Deliverance 2 auch andere große Namen auf. Genannt werden unter anderem Indiana Jones and the Great Circle, Oblivion Remastered und Doom: The Dark Ages. Garantiert ist davon jedoch nichts, weil die Ziehung zufällig bleibt.

DLCs, Editionen und worauf ihr achten solltet

Welche Inhalte fehlen beim Key möglicherweise? In der Vergangenheit waren bei solchen Mystery-Aktionen teils auch Complete-, Deluxe- oder Ultimate-Editionen dabei. Für Kingdom Come: Deliverance 2 gilt das in diesem Fall aber nicht als gesetzt, daher solltet ihr eher vom Basisspiel ausgehen, falls ihr es überhaupt zieht.

Wenn ihr den Treffer landet und danach mehr wollt, sind mehrere DLCs verfügbar, die die Story und Aktivitäten ausbauen:

Brushes with Death: Henry hilft einem rätselhaften Künstler mit düsteren Verbindungen.

Legacy of the Forge: Fokus auf Schmieden, Skills und die Geschichte rund um Martins Vermächtnis, Henrys Adoptivvater.

Mysteria Ecclesiae: Ein Mysterium mit Bezug zum Kloster Sedlec, das den DLC-Zyklus abschließt.

Wer also sowieso ein Auge auf das Spiel geworfen hat, bekommt hier eine potenziell extrem günstige Einstiegsmöglichkeit, muss aber mit dem Zufallsfaktor leben. Zumal es eher unwahrscheinlich ist, dass Kingdom Come: Deliverance 2 in absehbarer Zeit regulär für rund 1 Euro als normaler, garantierter Kaufpreis angeboten wird.

Wie steht ihr zu Mystery-Keys: reizvolle Chance auf einen Mega-Deal oder eher Geldverschwendung durch Glücksspiel-Feeling? Schreibt es gern in die Kommentare.