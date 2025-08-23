PS5-Gamer aufgepasst – Age of Empires IV und Stalker 2 bald verfügbar!

Im November 2025 erwartet dich als PS5-Spieler eine spannende Erweiterung deiner Gaming-Bibliothek. Zwei Xbox-exklusive Spiele, die bisher nur auf PC und Xbox-Konsolen verfügbar waren, kommen endlich auf die PlayStation 5. Dabei handelt es sich um das Strategiespiel Age of Empires IV: Anniversary Edition und den First-Person-Shooter Stalker 2: Heart of Chornobyl. Diese beiden Titel bereichern das Spieleangebot auf der PS5 und bieten dir neue Erlebnisse, die bisher Xbox-exklusiv waren.

Age of Empires IV: Anniversary Edition auf der PS5

Was macht Age of Empires IV auf der PS5 besonders? Age of Empires IV: Anniversary Edition bringt das beliebte Echtzeit-Strategiespiel auf die PlayStation 5, was für Fans des Genres eine erfreuliche Nachricht ist. Das Spiel wurde ursprünglich 2021 von Relic Entertainment in Zusammenarbeit mit World’s Edge entwickelt und von Xbox Game Studios veröffentlicht. Es bietet eine historische Kulisse, die vom frühen Mittelalter bis zur frühen Renaissance reicht.

Insgesamt stehen dir 18 Zivilisationen zur Verfügung, darunter die Normannen und das Großfürstentum Moskau. Die PS5-Version wird ab dem 4. November 2025 erhältlich sein und 40 Euro kosten. Mit einer Metacritic-Bewertung von 81 gehört Age of Empires IV zu den höher bewerteten Strategiespielen auf der PS5 und wird sicherlich deine strategischen Fähigkeiten fordern.

Stalker 2: Heart of Chornobyl – Ein Jahr später auf PS5

Warum ist Stalker 2: Heart of Chornobyl auf der PS5 ein Highlight? Stalker 2: Heart of Chornobyl, entwickelt von GSC Game World, ist ein First-Person-Shooter, der in der postapokalyptischen Sperrzone des Kernkraftwerks Tschernobyl spielt. Das Spiel wurde ursprünglich am 20. November 2024 für PC und Xbox Series X/S veröffentlicht und verkauft sich bereits in den ersten zwei Tagen über eine Million Mal.

Die PS5-Version von Stalker 2 wird ebenfalls am 20. November 2025 erscheinen und kostet 60 Euro. Diese Version wird mit PS5 Pro-Verbesserungen verfügbar sein, was bedeutet, dass du eine optimierte Spielerfahrung erwarten kannst. Trotz anfänglicher Performance-Probleme, die inzwischen behoben wurden, bietet das Spiel eine immersive Geschichte und herausfordernde Survival-Elemente.

Zusätzliche Xbox-Spiele für die PS5

Welche anderen Xbox-Spiele kommen bald auf die PS5? Neben den beiden Haupttiteln gibt es noch weitere Xbox-Spiele, die demnächst auf der PS5 erscheinen werden. Zum Beispiel wird Gears of War: Reloaded Ende August 2025 auf der PS5 verfügbar sein. Im September 2025 wird auch das Spiel Lapin auf der PS5 veröffentlicht.

Diese Portierungen zeigen, dass die Zusammenarbeit zwischen den großen Konsolenplattformen intensiver wird und spannende Zeiten für alle Gamer bevorstehen. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Xbox-exklusiven Titel ihren Weg auf die PS5 finden werden.

