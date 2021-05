PS5: Hardware-Direktverkauf zahlt sich aus für Sony

Sony Interactive Entertainment hat vor einiger Zeit damit begonnen, die hauseigene Hardware direkt und online über einen internen PlayStation Store zu verkaufen. Dafür haben sie die Sparte PlayStation Direct eingerichtet. Hier kann man die PlayStation direkt erwerben und das Unternehmen selbst profitiert von dieser Vorgehensweise immens.

Ihr könnt es euch so vorstellen wie den VR-Brillen-Verkauf auf Steam. Valve vermarktet die Valve Index – also ihre eigene Hardware – „inhouse“ über ihre Online-Vertriebsplattform Steam und verkauft diese im selben Rahmen an potenzielle Nutzer*innen.

Sony bietet einen ähnlichen Dienst an, auch wenn dieser noch nicht in Deutschland verfügbar ist. Heißt, wir suchen Sony via PlayStation Direct als offizielle Anlaufstelle an und kaufen beispielsweise die PS5 direkt über die Webseite des Unternehmen, ohne Zwischenhändler wie einem Online- oder Retailstore. Der Obolus für die zertifizierten Händler fällt somit weg.

PS5-Direktverkauf lohnt sich für Sony

Und das zahlt sich mittlerweile aus. Dem Finanzbericht Sony IR Day 2021 Game & Network entnehmen wir, dass das Unternehmen ein „signifikantes Einnahmenwachstum“ verbucht.

So spricht der Vergleich zum Vorjahr Bände, die die Buchhalter des Unternehmens erfreuen dürften. Während sie im Fiskaljahr 2019 noch über 5 Millionen US-Dollar aus diesen Inhouse-Verkäufen erzielten, ist es in Hinsicht auf das Vorjahr im Grunde gar kein Vergleich mehr.

Im Fiskaljahr 2020 konnte SIE durch die direkte Hardware-Distribution ganze 200 Millionen US-Dollar an Einnahmen generieren. Abgaben an Dritthändler fallen bei dem Direktverkauf weg, weshalb das Unternehmen auch weiterhin daran arbeiten wird, diesen Distributionszweig auszubauen.

Für das kürzlich gestartete FY21 prognostiziert das Unternehmen einen Anstieg auf ganze 600 Millionen USD, allen voran durch die Expansion auf den europäischen Markt. Heißt, dass folgende europäische Länder in FY21 hinzukommen werden, wie bereits hinreichend bekannt war:

Irland

Großbritannien

Niederlande

Belgien

Luxemburg

Frankreich

Deutschland

Demnach können wir aktuell noch keine Hardware bei Sony direkt kaufen über die Webseite, doch im Laufe des Jahres, wahrscheinlich noch vor dem 4. Quartal, könnte der Sony-Store in puncto PS5 auch in Deutschland seine Pforten öffnen.

Ob sich das positiv auf die PS5-Verfügbarkeit in Deutschland auswirkt, muss sich erst noch zeigen. Es sieht diesbezüglich auch in 2021 noch schlecht aus und so schnell wird sich das auch nicht ändern. Mehr Infos dazu erhaltet ihr hier in dieser Zusammenfassung zur PS5-Verfügbarkeit und in diesem Video: