PS4/PS5: Frühlingsangebote im PlayStation Store sind offiziell gestartet

Der Frühling hat Einzug gehalten und damit starten ab sofort auch die Frühlingsangebote 2021 im offiziellen PlayStation Store von Sony. Entsprechend dürft ihr euch auf zahlreiche Schnäppchen für eine Vielzahl an Spielen, Add-ons und vieles mehr freuen.

Im Angebot sind unter anderem Spiele wie Ghost of Tsushima, The Last of Us 2 Digital Edition, Assassin’s Creed Valhalla und Resident Evil 3.

Zeitplan Frühlingsangebote 2021 im PlayStation Store

Die Frühlingsangebote sind am heutigen Donnerstag, den 1. April 2021 gestartet. Im Laufe der Aktion dürft ihr euch auf viele spannende Deals freuen. Am 14. April werden zudem neue Angebote hinzugefügt, die in Kürze bekannt gegeben werden. Die digitalen Angebote sind bis zum 28. April verfügbar.

Start: 1. April

1. April Neue Deals: 14. April

14. April Ende: 28. April

© SIE

Die Highlights der Frühlingsangebote im PlayStation Store

Zu den Highlights der Frühlingsangebote gehören:

Weitere derzeit reduzierte Spiele sind GTA 5, Red Dead Redemption 2, Immortals Fenys Rising und Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.