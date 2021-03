PS5 bei Amazon: Größeres Kontingent für diese Woche erwartet

In den vergangenen Wochen boten verschiedene Händler wie Otto, MediaMarkt und Saturn immer mal wieder kleinere Kontingente der PS5-Konsole an – meistens in Form eines Bundles mit einem Videospiel oder offiziellem Zubehör.

Amazon: Startet die 4. Verkaufswelle der PS5 diese Woche?

Amazon, der mit Abstand umsatzstärkste Onlineshop in Deutschland, glänzte dieses Jahr mit Schweigen, sobald es um die PlayStation 5 ging. Doch spätestens seit dieser Woche mehren sich die Gerüchte im Internet, dass der Händler eine größere Lieferung mit PS5-Konsolen erhalten hat.

Demnach ist mit einer Freischaltung des frischen Bestands in dieser Woche zu rechnen. Ein weiteres Indiz, das dieses Gerücht untermauert, sind die verschiedenen Amazon-Seiten in anderen Ländern wie Italien, Frankreich oder Spanien. Hier war die PS5 im Laufe dieses Vormittags zwischenzeitlich verfügbar.

Zudem solltet ihr regelmäßig diese Onlineshops im Blick behalten.

Deshalb empfehlen wir euch unbedingt den deutschen Onlineshop von Amazon im Blick zu behalten. Hier könnte die Konsole jederzeit wieder zum Verkauf freigeschaltet werden.

